Р. Карбаускис об уходе Р. Мартинелиса: у него не было обязательств перед «аграриями»

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Лидер Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев» Рамунас Карбаускис сказал, что его не удивляет решение депутата Раймундаса Мартинелиса выйти из парламентской фракции «аграриев».

«Это понятно, приближаются муниципальные выборы, в учрежденный им в Рокишкисе комитет конкурент ЛСКЗ, может лишь удивляет, что перешел во фракцию консерваторов, но не удивляет само решения, поскольку у него не было обязательств перед ЛСКЗ», – заявил в четверг журналистам в сейме Р. Карбаускис.

Он отметил, что Р. Мартинелис самостоятельно победил на выборах и лишь позднее присоединился к фракции «аграриев», а в последнее время голосовал не так, как решала фракция.

После ухода Р. Мартинелиса во фракции «аграриев» остался 51 член, а ряды консерваторов пополнились до 32 членов. У правящих теперь уже нет большинства — с социал-трудовиками, представителями Партии труда и не принадлежащим никакой из фракций спикером сейма Викторасом Пранцкетисом — во фракции осталось всего 70 голосов. Всего в сейме 141 депутат.

На этой неделе из фракции ЛСКЗ был исключен Миндаугас Пуйдокас, решивший баллотироваться в президенты, а другой претендент в президенты, входивший во фракцию лидер Партии центра Наглис Путейкис ушел сам.

По словам Р. Карбаускиса, большинство все равно обеспечено, поскольку некоторые из предлагаемых решений поддерживает Избирательная акция поляков Литвы- Союз христианских семей, который формально не хотел входить в коалицию.

BNS