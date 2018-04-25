Р.Карбаускис: отделения «аграриев» предлагают выдвинуть в президенты С. Сквярнялиса

Отделения Литовского союза крестьян и «зеленых» пока что предлагают в качестве кандидата в президенты одного премьера Саулюса Сквярнялиса, подтвердил глава партии Рамунас Карбаускис.

«Отделения Литовского союза крестьян и «зеленых» отправляют предложения по поводу кандидата в президенты. Сегодня получены предложения примерно из 40 отделений, в них всех пока предлагается единственный человек – Саулюс Сквярнялис», – сказал Р. Карбаускис журналистам в пятницу.

По его словам, ответ С. Сквярнялиса по вопросу баллотирования, если он будет выдвинут, будет оглашен на съезде партии 26 января.

По словам Р. Карбаускиса, у «аграриев» 56 партийных отделений.

В пятницу премьер сказал журналистам, что объявит свое решение по поводу баллотирования в президенты, как только оно будет принято.

По данным новейших опросов общественного мнения, С. Сквярнялиса будущим президентом хотели бы видеть около 10% избирателей. По популярности он уступает кандидату от консерваторов Ингриде Шимоните, экономисту Гитанасу Науседе.

Президентские выборы пройдут в мае этого года.

BNS