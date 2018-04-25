Р. Карбаускис переизбран лидером литовских «аграриев»

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28 января, BNS — Глава парламентского Комитета по делам культуры Рамунас Карбаускис переизбран председателем Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ).

На эту должность баллотировался только он.

За кандидатуру Р. Карбаускиса проголосовали все делегаты съезда, проходившего в Приенай, за исключением двух партийцев.

Фракция ЛСКЗ самая крупная в сейме, состоит из 54 депутатов. В муниципалитетах у «аграриев» четыре мэра.

Справка

Союз крестьян и зелёных Литвы (лит. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, LVŽS) — политическая партия аграриев в Литве, возглавляемая промышленным фермером Рамунасом Карбаускисом.

В феврале 2006 года Литовская крестьянская партия (лит. Lietuvos valstiečių partija), возглавляемая Казимирой Прунскене, и партия Новая демократия (лит. Naujosios demokratijos partija) решили переименовать себя. Ранее их союз был известен как Союз партий крестьян и новой демократии (лит. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga) — такое название вытекало из её происхождения как предвыборного альянса между этими двумя партиями, которые объединились для формирования литовского Союза крестьян-народников.

BNS

ru.wikipedia