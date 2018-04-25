Р. Карбаускис предлагает объявить амнистию

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Председатель Cоюза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис предлагает объявить амнистию по случаю столетия независимого государства и визита Папы Римского Франциска.

Он зарегистрировал проект Закона об амнистии, который освободил бы от наказания беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми, получивших сроки до шести лет лишения свободы.

Также предлагается амнистировать осужденных на сроки до трех лет – осужденных в возрасте старше 65 лет, имеющих среднюю или тяжелую степень недуга, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Другим осужденным сроки наказания могут быть сокращены – беременным женщинам и женщинам с несовершеннолетними детьми, а также совершившим преступления по неосторожности.

Амнистия не будет распространяться на осужденных пожизненно, рецидивистов, осужденных на сроки более 10 лет лишения свободы за умышленные преступления, осужденных за преступления в местах лишения свободы, осужденных условно.

Предлагается объявить амнистию с октября, за преступления, совершенные еще до регистрации этого законопроекта, – до 1 июля.

Тем временем министр юстиции Эльвинас Янкявичюс считает, что предложенную идею амнистии для некоторых заключенных стоит обсудить. По его словам, он видит в самой идее «больше положительных, чем отрицательных моментов».

«Мы не видели проекта, но, видимо, парламентарии понимают, что число заключенных в Литве слишком велико; мне кажется, они могли бы принести больше пользы обществу, находясь на свободе, возможно, будучи занятыми на работах, потому что их содержание сегодня обходится государству дорого. Дух проекта можно было бы поддержать, но нам следовало бы подойти к этому тщательно и определиться в правительстве, чтобы это было коллегиальное решение правительства», – сказал Э. Янкявичюс новостному агентству BNS.

Он признал, что зарегистрировавший проект лидер «зеленых» не согласовывал инициативу с Минюстом или Кабмином. Министр считает, что лица, на которых распространялась бы амнистия, не были бы оставлены полностью без контроля – надзор за ними осуществляли бы сотрудники пробационных служб, можно было бы использовать и ножные браслеты. Кроме того, по словам министра, выполняя принятое год назад решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что Литва нарушает право осужденных пожизненно на ожидание выхода на свободу, Минюст до конца августа планирует подготовить изменения в правовые акты.

«После 25 лет заключения, видимо, можно было бы предоставлять возможность пересмотра решения – это делал бы суд или другое ведомство», – объяснил Э. Янкявичюс. Такую возможность, по его словам, в частности, предусматривает ратифицированный Литвой Римский статут Международного уголовного суда.

Инф. «ЛК»