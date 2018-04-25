Р. Карбаускис: предвыборную кампанию С. Сквярнялиса будет финансировать партия

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Избирательную кампанию премьера Саулюса Сквярнялиса будет полностью финансировать Литовский союз крестьян и «зеленых», заявил лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.

«Премьер не следует брать помощь у спонсоров, поскольку это может быть интерпретировано как какие-то интересы. Мы договорились, что вся предвыборная кампания полностью будет финансироваться партией за счет дотаций и тому подобного. И в этой ситуации это точка», – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.

Партия уже выделила на избирательную кампанию премьера 50 тыс. евро. Р. Карбаускис обещает, что партия пожертвует «все необходимые средства».

Президентские выборы в Литве состоятся в мае.

BNS