Р. Карбаускис: референдум о гражданстве состоится в первый тур президентских выборов

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Лидер правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что предложит провести референдум о двойном гражданстве в 12 мая, то есть в первый тур президентских выборов.

Он отмечает, что этот вопрос будет вынесен на голосование сейма в первый день весенней сессии парламента, 10 марта.

Об этом он сказал после того, как Конституционный суд пояснил, что референдумы могут проводиться только в один день.

Ранее сейм планировал провести референдум 12 и 26 мая, вместе с первым и вторым турами президентских выборов.

«Будет пакет постановлений сейма, референдум состоится 12 мая. Десятого марта, я полагаю, не возникнет проблем исправить постановление сейма», – сказал BNS Р. Карбаускис.

Двенадцатого мая «аграрии» также проведут и референдум о сокращении числа депутатов парламента с 141 до 121.

Лидер партии сказал, что правящие постараются сделать «все от них зависящее», чтобы референдум по гражданству состоялся.

Для того, чтобы референдум состоялся за узаконение двойного гражданства должны проголосовать более половине граждан страны, обладающих правом голоса.

BNS