Р. Карбаускис: такой единой фракции у нас еще не было

В среду глава парламентской фракции правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что фракция едина как никогда.

“Такой единой фракции у нас еще не было, поддержка правительству абсолютная, поддержка со стороны правительства абсолютная. Мы очень серьезно будем работать до начала весенней сессии для того, чтобы все те обещания, которые были (даны) избирателям, были выполнены. Решимости очень много. Спасибо за внимание”, – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме после двухчасового заседания.

Отвечать на вопросы от не стал. Отказались комментировать заседание фракции и другие ее члены.

Во вторник глава ЛСКЗ Р. Карбаускис в своем аккаунте в Facebook распространил заявление о том, что возникший вокруг агрария Греты Кильдишене ажиотаж был “первой серьезной попыткой разрушить власть, которую выбрали люди”.

Заместитель председателя ЛСКЗ, а также его заместитель в парламентской фракции Г. Кильдишене в минувшую пятницу объявила, что отказывается от парламентского мандата в связи с обнародованной информацией о том, что она скрыла от товарищей по партии начатое десять лет назад досудебное расследование относительно вероятно присвоенных средств на месте работы. Расследование прекращено, так как ущерб был возмещен.

Г. Кильдишене еще раньше на минувшей неделе оказалась в центре внимания из-за заключенного ее матерью договора лизинга автомобиля с контролируемым лидером ЛСКЗ Р. Карбаускисом предприятием Agrokoncernas. Этим автомобилем пользовалась и парламентарий. Кроме того, большой резонанс вызвали и возникшие вопросы по поводу образования Г. Кильдишене, других фактов ее биографии.

BNS

Метки: Литва, ЛСКЗ, Рамунас Карбаускис