Р. Карбаускис: в отношении компании РФ, у которой Agrokoncernas закупает удобрения, не применяются санкции

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Лидер правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис заверяет, что возглавляемый им Agrokoncernas, покупая удобрения у российской компании, не нарушает международные соглашения, поскольку в отношении конкретной этой компании санкции не применяются.

Как сообщило литовское радио и телевидение LRT, Agrokoncernas закупает удобрения у обосновавшейся в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) компании Agricultural Minerals DMCC, находящейся в управлении ОАО «Минудобрения». Как в отношении «Минудобрений», так и в отношении их основного акционера Аркадия Ротенберга, Евросоюз применяет санкции.

Р. Карбаускис утверждает, что у этой упомянутой компании закупают удобрения почти все предприятия Литвы и Европы.

«То есть все, кто импортирует, закупает у этой компании. Если не продает другая, то продает эта. В отношении ее никакие санкции не применяются, кто владелец, скорее всего, ни одна литовская компания, ни одна европейская компания не интересуется, поскольку это не их обязанность. Если бы применялись санкции, то ни одна литовская и европейская компания у этой компании ничего бы не импортировала. Темы притягиваются», – пояснил он.

Р. Карбаускис сказал, что не знает, кто является владельцем компании.

«Конечно, я не знаю. Я не знаю, у каких компаний покупают, откуда я могу знать? Это крупные компании, владельцы которых меняются, они, скорее всего, листингуются (…) на Лондонской бирже. Так как же можно знать кто владельцы, если компания листингуется где-то?», – сказал он.

Национальный транслятор утверждает, что Agrokoncernas импортирует удобрения не только российских производителей «ФосАгро» и «Акрон» — в Литву поставляется и продукция друга детства Владимира Путина, строившего мост в Крым. Российскому олигарху Аркадию Ротенбергу принадлежат 80% акций «Минудобрений». В отношении последнего, в связи с близкими связями с Кремлем, с 2014 года применяются международные санкции.

Agrokoncernas утверждает, что закупает удобрения не с находящегося в российском городе Россошь завода «Минудобрения», что в 1400 км от Литвы, а у компании ОАЭ, находящейся в шесть раз дальше.

При этом Agrokoncernas признает, что хотя удобрения закупают в Дубае, в Литву они поступают не из этой страны. Литовский концерн не раскрывает, откуда точно импортирует удобрения.

За нарушение международных санкций Уголовный Кодекс Литвы предусматривает штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет. За эту преступную деятельность отвечает и юридическое лицо.

BNS