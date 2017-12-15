Р. Кароблис: в следующем году на плановые проекты обороны не хватит 30 млн. евро

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, встретившийся в четверг с командованием армии и родов войск, заявил, что для реализации запланированных на следующий год проектов не хватит около 30 млн. евро.

Это он заявил, невзирая на то, что в следующем году Литва впервые выделит на оборону 2% от внутреннего валового продукта.

“Хотя у нас и будет крупнейшее со вступления в НАТО оборонное финансирование, для реализации намеченных сейчас проектов, не будет хватать около 30 млн. евро”, – отметил в пресс-релизе Р. Кроблис.

По его словам, ситуация в сфере безопасности не позволяет растягивать реализацию проектов во времени. По этой причине министр призвал вместе искать способы более эффективного использования оборонного бюджета.

В следующем году оборонные ассигнования составят около 873 млн. евро. Больше всего средств министерство обороны выделит на приобретение военной техники и расширение Бригады Zemaitija в Западной Литве.

Финансирование министерства обороны начало интенсивно расти после 2014 года в качестве реакции на действия России в Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS

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