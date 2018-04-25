Р. Малинаускас после опроса в ССР: по поводу себя я полностью спокоен

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Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, которому предъявлены подозрения в подкупе и торговле влиянием, заявил, что совершенно спокоен.

Об этом он сказал журналистам в Вильнюсе после опроса в Службе спецрасследований (ССР).

«Время есть, ознакомимся, посмотрим, обсудим, обдумаем, готовимся к беседам я совершенно спокоен. В такие времена ничто не удивляет, все прекрасненько», – сказал Р. Малинаускас.

С мэра взята подписка о невыезде и необщении с определенными лицами. Его советник Айварас Кадзяускас находится под стражей.

Правоохранительные органы пока не комментируют содержание обвинений. Однако глава ССР Жидрунас Барткус ранее говорил, что есть данные, что давались взятки в так называемом деле Усадьбы Виюнеле.

Р. Малинаускас сказал, что нужно быть «готовым ко всему».

«Я считаю, что в этих обстоятельствах, которые имеются, жизнь такова, что нужно быть готовым ко всему, а сейчас мы готовимся к будущему, к дискуссиям, и еще обсудим, расскажем много, все будет хорошо», – сказал мэр.

BNS