Р. Масюлис и М. Вестагер обсудят, как устранить нарушение оштрафованных ЕК Литовских железных дорог

Литовское правительство намерено принять решение относительно назначенного Еврокомиссией (ЕК) государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) штрафа на сумму почти 28 млн. евро за разобранный участок ж/д путей в латвийскую Реньге, и министр транспорта собирается посоветоваться об этом с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром.

“Lietuvos gelezinkeliai вместе с Министерством транспорта внесет предложения в правительство относительно назначенного ЕК штрафа. Перед принятием окончательного решения о нашей позиции мы хотим посоветоваться с комиссаром Маргрет Вестагер. Мы приложим все усилия, чтобы штраф Литве был уменьшен”, – сказал министр Рокас Масюлис в переданном BNS комментарии.

Комментируя возможность обжаловать штраф в суде Евросоюза (ЕС), Р. Масюлис сказал, что решения еще нет – оно будет принято после беседы с М. Вестагер – встреча намечена на пятницу в Брюсселе.

М. Вестагер говорила, что один из способов, как можно ликвидировать конкуренционное нарушение – разукрупнение Литовских железных дорог. С другой стороны, оно не является обязательным, сказала она во время своего приезда в Вильнюс в октябре.

Компания Lietuvos gelezinkeliai заявила, что намерена восстановить разобранный почти десять лет назад участок путей с Мажейкского НПЗ в латвийскую Реньге и таким образом устранить нарушение, повлекшее штраф со стороны ЕК.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка сказал, что предприятие обжалует назначенный ЕК штраф за разобранный в 2008 году важный для компании Orlen Lietuva участок путей – по его словам, так компания попытается уменьшить штраф и защитить свою репутацию.

Lietuvos gelezinkeliai должна уплатить штраф или предоставить гарантию приемлемого для ЕК банка в течение трех месяцев – до 7 января следующего года. Подать жалобу в суд предприятие может до 18 декабря.

BNS

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