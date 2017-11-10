Литовское правительство намерено принять решение относительно назначенного Еврокомиссией (ЕК) государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) штрафа на сумму почти 28 млн. евро за разобранный участок ж/д путей в латвийскую Реньге, и министр транспорта собирается посоветоваться об этом с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром.
“Lietuvos gelezinkeliai вместе с Министерством транспорта внесет предложения в правительство относительно назначенного ЕК штрафа. Перед принятием окончательного решения о нашей позиции мы хотим посоветоваться с комиссаром Маргрет Вестагер. Мы приложим все усилия, чтобы штраф Литве был уменьшен”, – сказал министр Рокас Масюлис в переданном BNS комментарии.
Комментируя возможность обжаловать штраф в суде Евросоюза (ЕС), Р. Масюлис сказал, что решения еще нет – оно будет принято после беседы с М. Вестагер – встреча намечена на пятницу в Брюсселе.
М. Вестагер говорила, что один из способов, как можно ликвидировать конкуренционное нарушение – разукрупнение Литовских железных дорог. С другой стороны, оно не является обязательным, сказала она во время своего приезда в Вильнюс в октябре.
Компания Lietuvos gelezinkeliai заявила, что намерена восстановить разобранный почти десять лет назад участок путей с Мажейкского НПЗ в латвийскую Реньге и таким образом устранить нарушение, повлекшее штраф со стороны ЕК.
Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка сказал, что предприятие обжалует назначенный ЕК штраф за разобранный в 2008 году важный для компании Orlen Lietuva участок путей – по его словам, так компания попытается уменьшить штраф и защитить свою репутацию.
Lietuvos gelezinkeliai должна уплатить штраф или предоставить гарантию приемлемого для ЕК банка в течение трех месяцев – до 7 января следующего года. Подать жалобу в суд предприятие может до 18 декабря.
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