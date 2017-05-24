Р. Масюлис и представители ЕП обсудят ход проекта Rail Baltica

В среду в Вильнюсе министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис обсудит с членами Комитета по делам туризма и транспорта Европарламента ход реализации проекта трансъевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica.

В этой встрече с членами комитета ЕП также примут участие литовские депутаты и глава литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка. Делегация ЕП вместе с министром осмотрит Каунасский интермодальный терминал.

В конце января в Таллине премьеры подписали соглашение о развитии Rail Baltica . В нем акцентируется, что проект будет реализован к 2025 году, и новой колеей можно будет пользоваться в 2026 году.

Сейчас одной из крупнейших проблем Rail Baltica является негативный подход к этому проекту в Эстонии. Общественные организации Эстонии возмущены тем, что не предоставляется вся информация, а также тем, что, по мнению экологов, проект может навредить миграции животных, поскольку железнодорожное полотно будет мешать их передвижению.

В результате реализации Rail Baltica от Таллина до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Пассажирские поезда на ней смогут следовать на скорости до 240 километров в час, а грузовые – до 120 километров в час.

BNS

Метки: Rail Baltica, Литва, Мантас Бартушка, Рокас Масюлис