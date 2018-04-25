Р.Масюлис надеется подтолкнуть латышей к расширению Виа Балтика у себя

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Литовский министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис надеется, что модернизация в Литве европейской автомагистрали Виа Балтика побудит и латышей расширить дорогу через территорию страны.

«Латыши не хотят на своей территории расширять Виа Балтика. (…) Возможно, эта наша работа побудит латышей расширить свою дорогу, чтобы мы могли ездить в Таллинн так же, как ездим по Литве», — сказал он на радио LRT в пятницу.

По его словам, Литва участок Виа Балтика от литовской до латвийской границы расширяет с двух до трёх полос, где средняя предназначена для обгона (так называемая система 2 плюс 1).

В настоящее время Виа Балтика реконструируется близ Панявежиса, где оборудуется объездная дорога протяжённостью 22 км. По словам Р.Масюлиса, реконструкция дороги должна завершиться к концу этого года.

Начальник Дирекции автомобильных дорог в прошлом году сказал, что, как ожидается, к 2021 году будет отремонтирован участок от Каунаса до Панявежиса и от Панявежиса до границы с Латвией.

BNS