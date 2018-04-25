Р. Масюлис продолжит дискуссии с учителями о штатной оплате

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Временно возглавляющий министерство образования и науки Литвы министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис во вторник продолжит дискуссии с профсоюзами по совершенствованию введенной в сентябре штатной системе оплаты труда педагогов.

На фоне продолжающейся забастовки учителей представители министерства на минувшей неделе представили новый алгоритм расчета зарплат.

До вторника он согласовывался с представителями профсоюзов.

Учителя утверждают, что введенная в сентябре модель слишком сложна, и что в некоторых моментах непрозрачна, например, за подготовку к урокам предусматривается возможность различной отплаты.

Бастующий Профсоюз работников системы образования Литвы также требует повысить на 20% коэффициенты зарплат учителей, вопрос об этом будет решаться в сформированной правительством рабочей группе.

Часть педагогов Литвы бастует уже больше месяца, но в последнее время количество протестующих учителей значительно снизилось, свидетельствуют данные министерства образования и науки.

По предварительным данным, во вторник также будут бастовать 200 учителей из 32 учебных заведений.

Еще пять дней назад в Литве бастовали 540 учителей, а в начале декабря протестовали почти 1,4 тыс. педагогов.

BNS