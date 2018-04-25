Р. Масюлис: Via Baltica между Каунасом и Мариямполе снизит аварийность на 70%

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Официально открытый во вторник обновленный участок Via Baltica стоимостью 156 млн евро между Каунасом и Мариямполе — первая новая автомагистраль в стране, построенная спустя более 20 лет, говорит литовский министр транспорта Рокас Масюлис. Он надеется, что аварийность здесь снизится примерно на 70%.

«Это дорога, которой с нетерпением ждали весь регион и проезжающие здесь транзитом водители. Соответствующая самым высоким требованиям к автомагистрали дорога будет важной частью транспортной артерии, идущей в направлении Север-Юг», — сказал для пресс-релиза открывший участок автомагистрали Р. Масюлис.

По словам главы Литовской дирекции автодорог Виталия Андреева, на реконструированном участке не осталось одноуровневых перекрестков, построено 10 виадуков, 2 кольцевых и 3 разноуровневых перекрестков, проложены соединительные дороги, оборудована защита для животных.

Как сказал Р. Масюлис, обновить дорогу от Мариямполе до польской границы намечается до 2022 года.

Международная автомагистраль Via Baltica соединит четырехполосной дорогой Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву. По ней из Западной Европы через Польшу следует много грузового транспорта.

BNS