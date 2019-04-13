Р. Шидлаускас отозван с поста главы Ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел

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Президиум Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел в пятницу постановил отозвать с должности подозреваемого в коррупции генерального директора ассоциации Римантаса Шидлаускаса.

Постановлением президиума временно исполняющим обязанности гендиректора назначен советник ассоциации по вопросам экономики Гядиминас Райнис, сообщил BNS президент ассоциации Беньяминас Жямайтис.

Бывший дипломат Р. Шидлаускас подозревается в получении взятки за обещание выхлопотать долгосрочную визу знакомому управляющему одним из российских банков Ринату Насырову. Вильнюсский участковый суд во вторник разрешил арестовать Р. Шидлаускаса на десять дней, а Р. Насырова — на две недели.

Правоохрана подозревает, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза. Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

Шенгенские визы Р. Насырову и его сыну были выданы в конце марта в литовском посольстве в Москве.

Р. Шидлаускас после восстановления независимости Литвы работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет возглавлял Консульский департамент МИД. Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002–2008 годах — послом в России.

Р. Насыров с сестрой владеет небольшим банком «Новый промышленный банк».

Как писали российские СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии «Нового промышленного банка из-за многократных нарушений требований к превенции финансирования терроризма и отмывания денег.

BNS