Р. Шимашюс надеется, что его поддержат и голосовавшие за А. Зуокаса

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Рямигиюс Шимашюс, стремящийся к переизбранию мэром Вильнюса, надеется, что его поддержат и избиратели, голосовавшие в первом туре за его оппонента, экс-мэра Вильнюса Артураса Зуокаса.

«Я верю в свою победу, но, конечно, результаты будут видны в воскресенье вечером, я действительно хочу, чтобы эти результаты были положительными», – сказал журналистам Р. Шимашюс, прибывший проголосовать досрочно во втором туре в Вильнюсскую мэрию.

«Я даже надеюсь, что часть тех избирателей, которые, возможно, поддержали моего конкурента в первом туре, могут передумать и посмотреть, что все же стоит поддержать меня», – добавил он.

Своему оппоненту во втором туре Артурасу Зуокасу он пожелал спокойствия в предвыборной борьбе.

«Спокойствие — важная часть жизни, очень важный принцип. Четыре года назад эта борьбы была сходной, привлекались различные меры, пытались различным образом воздействовать на избирателей и на меня как оппонента. Борьбу я оцениваю как отчаянную», – сказал он.

Р. Шимашюс поблагодарил выразивших поддержку ему и непереизбранному в столичный горсовет лидеру социал-демократов Гинтаутасу Палуцкасу, кандидату консерваторов в президенты Литвы Ингриде Шимоните. Между тем, поддержку лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса в адрес А. Зуокаса он назвал «закономерной, с учетом ценностей».

Окончательные переговоры о коалиции в горсовете он отложил после выборов, и утверждает, что консультируется всеми, кроме команды А. Зуокаса, а также с тремя «аграриями», получившими мандаты.

Досрочное голосование второго тура выборов мэров проходит в зданиях муниципалитетов в среду и в четверг с 8 до 20 часов. Сами выборы состоятся в воскресенье.

BNS