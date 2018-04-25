Р. Шимашюс надеется на переизбрание мэром Вильнюса

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Мэр литовской столицы Рямигиюс Шимашюс надеется, что будет переизбран на этот пост.

Мэр, участвовавший в досрочном голосовании в Вильнюсском самоуправлении в среду выразил журналистам «большую надежду» на то, что возглавляемый им комитет «За Вильнюс, которым мы гордимся», обеспечит себе большинство в крупнейшем муниципальном совете страны.

«Я надеюсь на комфорт, который не был таким надежным в прежнем сроке полномочий, что большинство будет еще сильнее. Я действительно надеюсь и хочу выиграть, все будет зависеть от доверия вильнюсцев», – заявил Р. Шимашюс.

Он призвал жителей столицы голосовать на выборах, «чтобы реализовать их ожидания».

«Я голосовал за будущее Вильнюса, за то, чтобы мы не возвращались в плохие старые времена, когда продавалась свобода вильнюсцев», – сказал действующий мэр.

Политик отметил, что при успешном для него результате выборов готов сформировать коалицию со всеми политическими силами, за исключением списка экс-мэра Артураса Зуокаса «Счастливый Вильнюс» и Партии труда.

Р. Шимашюс занял пост столичного градоначальника на первых прямых выборах мэров в 2015 году.

BNS