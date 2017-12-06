Р. Шимашюс не будет участвовать в выборах председателя Литовского либерального движения

Мэр Вильнюса, бывший лидер Литовского либерального движения (ЛЛД) Рямигиюс Шимашюс подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих в субботу выборах председателя партии.

Его позицию передал BNS пресс-атташе в Вильнюсском самоуправлении Александр Зубряков, связаться с самим Р. Шимашюсом BNS не удалось.

О своем решении Р. Шимашюс информировал коллег по партии письмом. Он указывает, что перенял штурвал партии ” в самое тяжелое для партии время”, также уделил много внимания партии после коррупционного скандала, чтобы для нее стало возможным “лучшее в истории выступление” на выборах в сейм. В письме он отмечает, что сейчас хотел бы сконцентрироваться на работе в Вильнюсе, а также критикует партию за недостаточную смелость в отстаивании либеральных идей.

“Мне кажется, что для либералов приходят нелегкие времена. Не потому, что кто-то будет в чем-то обвинять, не потому, что будет тянуться шлейф прошлых ошибок бывших соратников. Потому что у либералов сейчас слишком мало смелости быть либеральными, слишком мало ответственности, чтобы терпеливо, сосредоточенно и без суеты работать. Потому, что у нас слишком много раздробленности и дележа, слишком завистливо мы смотрим на успешных, слишком оправдываем ленивых и трусливых, придаем слишком большое значение авторитетам”, – пишет Р. Шимашюс.

“Я желаю нам выбрать председателя, для которого идея свободы важнее желания понравиться, у которого не дрогнет рука или голос, когда придется встать против большинства, пожелавшего ограничений свободы, для которого общая цель важнее личных обид, а сплоченность и конструктивность – не просто слова, а каждодневная практика”, – говорит бывший лидер либералов.

BNS

Метки: Литва, мэр Вильнюса, Рямигиюс Шимашюс