Р. Шимашюс не представляет совместной работы с А. Вайткунскене, повторно предложит ее уволить

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс говорит, что не представляет совместной работы с сохранившей должность главой администрации Вильнюсского самоуправления Алмой Вайткунскене и намерен повторно предложить совету Вильнюсского самоуправления ее уволить.

“Во всяком случае я настроен без сомнения представить вопрос об этом, чтобы эта работа шла так, как мне хочется, чтобы она шла быстро, прозрачно и была обращена в будущее. Общение я с трудом представляю, как и с трудом представляю, как может какой-то сотрудник политического доверия, утратив политическое доверие, притвориться, что может продолжать нормально и по-деловому работать”, – сказал мэр журналистам в самоуправлении.

В ходе тайного голосования за предложенное мэром Рямигиюсом Шимашюсом решение освободить ее от должности проголосовало 23 депутата, против было 24, один бюллетень признан недействительным. Горсовет утвердил эти результаты.

Глава администрации, вступившая в словесную перепалку с мэром после выраженной ей горсоветом поддержки, обратилась к Р. Шимашюсу, утверждая, что готова “позитивно сотрудничать” и решать все разногласия. Это ее предложение показалось Р. Шимашюсу “натянутым и неискренним”.

А. Вайткунскене также обвинила мэра в давлении на нее с тем, чтобы она ушла с должности по собственному желанию, и процитировала его СМС-сообщения “Одумайся, пока не поздно” и “Поздно. Даю тебе время подумать до завтрашнего утра”.

BNS

Метки: Литва