Р.Шимашюс предлагает присвоить скверу возле посольства РФ название Сквера российской демократии

В то время как литовские консерваторы предлагают именем убитого в 2015 г. российского оппозиционера Бориса Немцова назвать улицу или сквер подле посольства России в Вильнюсе, мэр столицы предлагает назвать этот сквер Сквером российской демократии.

Ранее консерваторы тоже предлагали переименовать ул. Латвю, на которой размещается упомянутое посольство или сквер возле него именем Немцова, но мэр Рямигиюс Шимашюс считает, что это может быть сделано и в другом месте.

BNS

Метки: Литва