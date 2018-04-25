Р. Шукис уточнит жалобу по поводу действий ДГБ Литвы

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Бывший парламентский контролер Литвы, экс-парламентарий Раймондас Шукис в среду объявил, что уточнит жалобу в административный суд по поводу действий Департамента госбезопасности (ДГБ).

Р. Шукис просит Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) признать незаконными действия департамента по сбору и предоставлению в прошлом году информации парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО), который рассматривал неподобающее влияние концерна MG Baltic и другого бизнеса на политиков.

Из своей жалобы в ВОАС экс-парламентарий уберет требование о признании утверждений в справках ДГБ не соответствующими действительности, потому что такая просьба сейчас уже рассматривается в Вильнюсском участковом суде.

«На мой взгляд, достоверность данных имеет значение при оценке законности действий, поскольку в Законе о разведке закреплены принципы, которыми должен руководствоваться ДГБ — есть принцип объективности, принцип своевременности, принцип беспристрастности, принцип точности», — сказал Р. Шукис.

«По моему мнению, эти принципы — если данные не соответствовали действительности, можно трактовать так, что они были нарушены. Это означает, что был нарушен закон. А это значит, что имели место незаконные действия», — добавил он.

ВОАС в среду постановил включить в дело третьими лицами Генеральную прокуратуру и канцелярию сейма.

Р. Шукис был членом сейма нескольких созывов (в 2000 – 2012 годах), в 2006 – 2007 годах был министром внутренних дел, в 2008 – 2010 годах — заместителем председателя сейма, в 2010 – 2012 годах работал министром здравоохранения, а парламентским контролером работал в 2013 – 2018 годах.

Р. Шукис был членом Либерально-центристского союза.

Р. Шукиса обсуждали MG Baltic и Либеральное движение

В предоставленной парламентскому КНБО рассекреченной информации ДГБ утверждает, что в 2009 году, после освобождения от должности главы сейма Арунаса Валинскаса, представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма.

По словам Р. Шукиса, составлявшие информацию должностные лица исказили ее. Тогда главой парламента была избрана консерватор Ирена Дягутене, а он даже не претендовал на эту должность, партия не рассматривала возможность выдвижения его кандидатуры.

Кроме того, по данным госбезопасности, после создания Литовского либерального движения (ЛЛД) представители MG Baltic «согласовывали кандидатов ЛЛД на посты в сейме и правительстве».

Однако Р. Шукис подчеркивает, что никогда не был членом ЛЛД.

Он называет недостоверными и утверждения ДГБ об оказывавшемся на него концерном давлении в его бытность министром здравоохранения. Экс-министр упоминается как лицо, на которого пытались оказать влияние, когда концерну нужны были строительные закупки в учреждениях здравоохранения.

Юрист ДГБ Аудрюс Баряйшис в среду сказал, что упомянутые данные собраны при проведении департаментом оперативного, а впоследствии разведывательного расследования.

Р. Шукис утверждал, что до сих пор не знает, проводилось ли это расследование именно в его отношении или же он просто общался с лицами, за которыми следила госбезопасность.

MG Baltic также добивается в суде опровержения утверждений ДГБ. Информацию разведки оспаривали и ЛЛД, и вице-председатель Совета по конкуренции (антимонопольная служба) Элонас Шатас.

В другом суде также рассматривается уголовное дело о политической коррупции, в котором подозрения предъявлены нескольким политикам и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису.

Правоохранители подозревают, что политики брали взятки или договаривались о них с Р. Курлянскисом, а впоследствии предлагали или поддерживали благоприятные для концерна инициативы в сейме и других государственных органах. Обвиняемые подозрения не признают и говорят, что расследование проведено тенденциозно.

BNS