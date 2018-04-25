Р. Вильпишаускас: Россия сигнализирует Литве и Беларуси по поводу транзита газа

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Открывая плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области, Россия сигнализирует Литве и Беларуси, что может сократить объемы или отказаться от транзита газа через эти страны, говорит политолог, директор Института международных отношений и наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

По словам профессора, такие шаги могут быть обусловлены как тревогой Москвы за энергетическую безопасность, так и тактикой переговоров об энергетической политике.

«Российские официальные лица не раз выражали опасения, не воспользуется ли Литва своим положением как транзитной страны и не начнет ли ограничивать передачу и природного газа, и электроэнергии Калининградской области, пользуясь этим как геополитическим инструментом», — сказал Р. Вильпишаускас BNS.

«Можно только предполагать, насколько эти опасения серьезны, а насколько это лишь тактическое переговорное аргументирование во время дискуссий об энергетической политике», — добавил он.

По его словам, сделанные во вторник президентом России и руководством «Газпрома» заявления — это сигнал для Литвы и Беларуси.

«Вполне может быть, что российское руководство хочет сигнализировать и Беларуси, и странам Балтии о подготовке к снижению зависимости от транзита», — сказал Р. Вильпишаускас.

«Интересно и то, что этим шагом признается перспективность использования СПГ, потому что раньше мы не раз слышали, как представители России подчеркивали, что трубный газ, без сомнения, более конкурентоспособен, чем СПГ», — сказал он.

Во вторник в присутствии президента РФ Владимира Путина в Калининградской области был открыт плавучий СПГ-терминал.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что мощности терминала позволяют полностью удовлетворить потребность области в газе. На время испытания терминала Россия ограничила транзит газа через Литву.

Российские СМИ сначала интерпретировали заявления главы «Газпрома» как объявление о прекращении транзита, но впоследствии уточнили свои сообщения.

Договор о транзите российского газа через Литву действует до 2025 года.

BNS