Р. Хармс: на Литву не может ложиться вся ответственность за закрытие Игналинской АЭС

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Не действующая и построенная 35 лет назад Игналинская АЭС (ИАЭС) не является проблемой одной лишь Литвы, это – и советское наследие, поэтому на Литву не может полностью ложиться вся ответственность за закрытие станции, утверждает европарламентарий Ребекка Хармс.

«Игналина не была литовской атомной станцией, это была станция Советского Союза, она производила электроэнергию не только для Литвы, но для более значительного региона (…) По крайней мере в Европарламенте мы пока смогли обеспечить поддержку многолетнего бюджета, приходящего из Европы, в объеме, предложенном литовским правительством», – заявила журналистам в Брюсселе член Комитета ЕП по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики Р. Хармс.

В среду комитет намерен голосовать по вопросу финансирования закрытия ИАЭС. Позднее — в декабре или в январе — планируется голосование на пленарном заседании ЕП, окончательно этот вопрос решит Совет руководителей ЕС.

На минувшей неделе Европарламент уже проголосовал по многолетней финансовой программе ЕС и одобрил выделение на закрытие ИАЭС 780 млн евро — столько, сколько просила Литва.

Литовское министерство энергетики утверждает, что для закрытия ИАЭС еще потребуется 907 млн евро, из них 780 млн евро в 2021–2027 годах. Еврокомиссия же предлагает выделить на эти цели 552 млн евро.

Литва взяла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно подсчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчеты показывают, что до того времени на закрытие станции еще понадобится 1,3 млрд евро.

BNS