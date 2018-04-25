Р. Жямайтайтис: после переворота в партии ситуация стабилизировалась

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Председатель литовской партии «Порядок и справедливость» Рямигиюс Жямайтайтис рад тому, что даже после утраты нескольких отделений партии, на муниципальных выборах политобъединению удалось получить больше постов мэров и мандатов членов муниципальных советов.

Р. Жямайтайтис отмечает, что партия получила 54 мандата в советах — на пять больше, чем сейчас. В 2015 году на муниципальных выборах она получила 81 мандат, однако в прошлом году партия понесла потери в результате ухода или исключения несколько отделений.

«Вы знаете, что в сентябре произошел большой переворот в партии, изменения, были исключены Комскис, Гражулис, Паксас, Ручис со всеми своими отделениями, были потери в тех советах. Мы смогли стабилизировать ситуацию, и в некоторых районах даже получили больше мандатов», — сказал он.

У этой партии будет пять мэров — в Кальварийской, Пагегяйском, Мажейкяйском, Шилутском, Шилальском районах. Все они праздновали победу во втором туре.

BNS