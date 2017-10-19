Рабочая группа ГИК: обучающие курсы в 45 тыс. евро должны быть признаны неденежным пожертвованием

Расходы на обучающие курсы для либералов, проведенные учрежденным бывшим либералом Шарунасом Густайнисом Институтом прикладной политики в размере 45,336 тыс. евро, должны быть признаны неденежным пожертвованием. В противном случае будет открыть путь для сокрытия партиями части источников финансирования, утверждает рабочая группа Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы.

Рабочая группа предлагает комиссии признать, что Либеральное движение грубо нарушило закон, когда политическая кампания выборов в сейм 2016 года получила неприемлемое пожертвование, то есть пожертвование юридического лица – Института прикладной политики.

Четыре года назад закон запретил юридическим лицам жертвовать средства партиям, а во время кампаний разрешаются только пожертвования физических лиц.

Ответы партии на вопросы ГИК противоречивы. Либералы заявляют, что учения, которые стоили почти 50 тыс. евро не свзязаны с деятельностью Либерального движения и проводились по личной инициативе бывшего ответственного секретаря партии Шарунаса Густайниса. Между тем, Ш. Густайнис в своих ответах ГИК указывает, что также не был никак связан ни с организацией, ни с финансированием этих и других курсов основанного им Института прикладной политики.

Между тем, в выводах рабочей группы ГИК говорится, что собранная информация -внутрипартийная переписка о курсах, темы курсов, атрибутика и отбор участников – свидетельствуют о том, что об организации учений было известно и руководству партии: Элигиюсу Масюлису, Рямигиюсу Шимашюсу, Эугениюсу Гентвиласу, а также части членов правления партии. В выводах говорится, что основную часть участников обучаю щих курсов составили члены Либерального движения, из 87 указанных лиц 79 внесли плату чле на партии.

Решение о том, признать ли либералов в виновными в грубом нарушении закона, ГИК планирует принять в четверг.

Если ГИК решит одобрить позицию рабочей группы, то Либеральное движение может лишиться дотации из госбюджета в размере почти 300 тыс. евро. Госдотации сейчас являются основным источником финансирования партий.

Либералы отметают подозрения правоохранительных органов и называют их интерпретациями, отрицают свою вину.

Генпрокуратура несколько недель назад сообщила о подозрениях в политической коррупции в отношении двух представленных в парламенте партий – Либерального движения и Партии труда. Тогда прокуратура также передала материалы досудебного расследования о возможно незаконном финансирования политической кампании Либерального движения 2016 года.

Служба спецрасследований (ССР) подозревает, что концерн MG Baltic платил Литовскому Либеральному движению (ЛД) взятки за действия в пользу этого концерна в настоящем и будущем. Правоохранительные органы подозревают, что взятки у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса в пользу партии могли принимать бывший лидер ЛД Элигиюс Масюлис, экс-либерал Шарунас Густайнис. Деятельность еще одного подозреваемого в деле – остановившего членство в ЛП Гинтаутаса Стяпонавичюса- прокуроры не связывают с выгодой для партии.

ЛД было создано в 2006 году, когда руководство отколось от возглавляемой Артурасом Зуокасом партии Либерально-центристский союз. Через два года председателем этой партии стал Э. Масюлис.

BNS

Метки: Литва