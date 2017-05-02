Рабочая группа предлагает оставить в Литве четыре университета и две академии

В Литве должны действовать два университета международного уровня и два технологических университета, постановила сформированная премьером Саулюсом Сквярнялисом рабочая группа.

Предлагается оставить Вильнюсский университет (ВУ) и создать новый Каунасский университет – два этих вуза были бы университетами международного уровня.

К ВУ предлагается присоединить Университет Миколаса Рёмериса и Литовский эдукологический университет, частью ВУ стал был Шяуляйский университет.

В Каунасе университет предлагается создать посредством объединения Каунасского технологического университета, Университета Витаутаса Великого, Университета Александраса Стульгинскаса и Литовского университета спорта.

Технические университеты будут действовать в Вильнюсе и Клайпеде.

Кроме того, должны остаться две специализированные высшие школы: отдельно должен остаться Литовский университет наук о здоровье, а Вильнюсскую художественную академию и Литовскую академию музыки и театра предполагается объединить.

“У нас очень сильный Литовский университет наук о здоровье (ЛУНЗ); предложение группы – оставить его самостоятельным профилированным специализированным или как академию (…). Литовскую академию музыки и театра и Вильнюсскую художественную академию мы предлагаем – с целью улучшения подготовки деятелей искусств – объединить в одну большую художественную академию, которая могла бы действовать по сетевому принципу по всей Литве”, – сказал на пресс-конференции во вторник временный руководитель Центра анализа и наблюдения за наукой и высшим образованием Рамоюс Реймярис.

Советник министра образования и науки Юргиты Пятраускене Эугениюс Буткус сказал, что ЛУНЗ и создаваемую высшую школу искусств точнее всего было бы называть академиями.

Член упомянутой рабочей группы, глава компании Lietuvos energija Далюс Мисюнас на пресс-конференции отметил, что предложениям рабочей группы еще должны дать оценку политики.

BNS

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