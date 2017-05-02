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Рабочая группа предлагает оставить в Литве четыре университета

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 02, 10:16   |   1 комментарий

В Литве должны действовать два университета международного уровня и два технологических университета, постановила сформированная премьером Саулюсом Сквярнялисом рабочая группа.

Предлагается оставить Вильнюсский университет (ВУ) и создать новый Каунасский университет – два этих вуза были бы университетами международного уровня.

К ВУ предлагается присоединить Университет Миколаса Рёмериса и Литовский эдукологический университет, частью ВУ стал был Шяуляйский университет.

В Каунасе университет предлагается создать посредством объединения Каунасского технологического университета, Университета Витаутаса Великого, Университета Александраса Стульгинскаса и Литовского университета спорта.

Технические университеты будут действовать в Вильнюсе и Клайпеде.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (90.140.201.46) Пальмира пишет:
    2017 05 02 at 10:23

    Дурак ты что сегодня сильно занят ,накопилось за выходные работки?






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