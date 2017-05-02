В Литве должны действовать два университета международного уровня и два технологических университета, постановила сформированная премьером Саулюсом Сквярнялисом рабочая группа.
Предлагается оставить Вильнюсский университет (ВУ) и создать новый Каунасский университет – два этих вуза были бы университетами международного уровня.
К ВУ предлагается присоединить Университет Миколаса Рёмериса и Литовский эдукологический университет, частью ВУ стал был Шяуляйский университет.
В Каунасе университет предлагается создать посредством объединения Каунасского технологического университета, Университета Витаутаса Великого, Университета Александраса Стульгинскаса и Литовского университета спорта.
Технические университеты будут действовать в Вильнюсе и Клайпеде.
Метки: Литва, четыре университета
Дурак ты что сегодня сильно занят ,накопилось за выходные работки?