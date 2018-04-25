Работа и жилье: тенденции мобильности

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Растет число жителей Литвы, которые ради большей зарплаты, лучших карьерных перспектив готовы каждое утро по пути на работу проезжать 100 или больше километров, сообщает портал поиска специалистов CVMarket.lt.

Специалист по маркетингу Лауринас вместе с семьей живет в частном доме в Каунасе. Утром каждого рабочего дня он садится в автомобиль, чтобы через полтора часа оказаться в офисе в Вильнюсе. «Предложили хорошую зарплату, прекрасные условия работы и возможности международной карьеры, поэтому мы с семьей посоветовались и решили, что буду ездить на работу из Каунаса. Каждое утро на автостраде я вижу, что таких, как я, – не так и мало, – говорит Лауринас. – Я благодарен жене, которая согласилась возить детей в школу и кружки».

«Жители Литвы, работающие в больших городах, а проживающие в радиусе 15-30 км от них либо в еще более отдаленных деревнях или городках, уже ничему не удивляются. Правда, большинство жителей все еще старается найти работу не так далеко от дома, – отмечает руководитель отдела маркетинга CVMarket.lt Раймонда Татарелите. – Во всяком случае, так показывает наше исследование мобильности литовцев».

В результате опроса 1224 сотрудников литовских предприятий выяснилось, что четыре человека из десяти на работу ежедневно едут в течение 16-30 минут. Почти третья часть трудящихся прибывает на работу за 15 минут и быстрее.

Менее 20% тружеников из дома должны выйти за 31-45 минут до начала рабочего дня. От 45 до 60 минут в пути на работу проводят 9% работников. А более часа тратят на то, чтобы прибыть к рабочему месту, 2,6% участников опроса. Из них более четверти едут на работу полтора часа и больше.

Как показывают результаты опроса, проведенного в 2018 г. немецкой компанией по трудоустройству StepStone, немцев, которые в пути на работу проводят час или больше, значительно больше, чем литовцев – 12%. Зато таких, у которых работа почти под боком, насчитывается куда меньше. За полчаса или быстрее на работу прибывают 52% немцев и 70% жителей Литвы.

«При желании полностью представить мобильность литовцев мы должны были обратить внимание еще и на тех лиц, которые живут в Литве, а периодически на несколько месяцев выезжают на работу за рубежом, – заявляет эксперт. – Следует заметить, что число работающих таким образом в последнее время увеличивается. Как, кстати, и таких жителей Литвы, которым вообще никуда ехать не надо, поскольку они работают на дому».

Информация «ЛК», BNS