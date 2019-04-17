Работа на «девятку»

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Рамунас Карбаускис, лидер аграриев, ставит правительству за работу «девятку». По его словам, этот кабинет министров работает успешнее предыдущих, он проводит больше реформ. Однако, по его признанию, намного успешнее могла бы идти реформа системы образования.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис убежден, что правительство Саулюса Сквярнялиса экзамен не сдало, отчет можно назвать фейковым. По мнению либерала Кястутиса Главяцкаса и консерватора Миколаса Маяускаса, премьер сознательно умолчал о недостатках и проблемах. По словам Главяцкаса, это, например, рост бюрократии, который становится все заметнее, а с ним и риск коррупции. Социал-демократ Альгирдас Сисас подчеркнул расхождения в оценках достижений Литвы данных Еврокомиссией и премьер-министром. По мнению оппозиции, Саулюс Сквярнялис хвастает, а между тем Еврокомиссия отмечает отсутствие прогресса в различных областях.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ