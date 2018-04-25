Работники культуры пожаловались на зарплаты

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Работники культуры в Литве пожаловались, что власти не до конца выполнили обещание насчет повышения заработной платы, сообщает LRT.

Как отмечается, ранее правительство пообещало повысить зарплаты почти на 80 евро с января. Однако выяснилось, что перемены к лучшему затронули далеко не всех. В некоторых учреждениях зарплаты выросли лишь на 20-30 евро, а в некоторых пообещали повысить зарплату только с февраля.

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас признал, что, действительно, обещанные повешение коснулось не всех специалистов. По словам глава ведомства, учреждениям были даны рекомендации, в соответствии с которыми нужно было увеличить зарплаты сотрудникам, однако не все последовали распоряжению.

Как подчеркнул глава Минкульта, главам учреждений следует сообщать в министерство о том, почему рекомендациям не получается следовать. По словам министра, он и его команда уже встретились с некоторыми менеджерами и ждут объяснений от некоторых других для прояснения ситуации.

«Можно видеть, что некоторые учреждения, где идет реконструкция, чьи залы закрыты, сталкиваются с определенными вызовами и руководители ищут другие решения, способы, как использовать те деньги, нежели придерживаться данных министерством рекомендаций», — сказал Кветкаускас.

По данным министра, в следующем году власти планируют еще больше повысить зарплаты работникам культуры.