Работодатели! Делиться надо!

Согласно обновленному прогнозу Eurostat, в 2060 году в Литве будет только 2 миллиона жителей, из которых 800 000 будут люди пенсионного возраста. Согласно тенденциям 2011- 2016 годов, в Литве уже совсем скоро останется 2,5 миллиона жителей, это произойдет примерно через десятилетие – в 2027-2029 годах. Четверть из них будут пенсионного возраста. Можно ли изменить такие пессимистичные тенденции и каким образом? Об этом – в беседе с директором Института труда и социальных исследований Литовского центра социальных исследований Богуславасом Гружевскисом.

– Оценивая общее экономическое настроение жителей Литвы, очевидны тенденции, которые можно разделить на две группы. С одной стороны – макроэкономические показатели улучшаются. Положительны показатели государственного бюджета, что позволяет более смело проводить реформы. Позитивные прогнозы для Литвы дают и национальные, и общеевропейские эксперты. Вместе с тем с прошлого года начали уменьшаться зарубежные инвестиции. Это уже негативный сигнал.

Но эти макроэкономические достижения наибольшую пользу приносят капиталу, а не обществу. По уровню зарплаты Литва отстает от стран региона: Польши, Латвии, Эстонии, Венгрии. К примеру, в соседней Польше, несмотря на то, что макроэкономические показатели хуже, средняя зарплата на 200 евро выше. По экономическому развитию Литва занимает лидирующие позиции в ЕС, а по уровню зарплат имеет самые низкие показатели. Мы не способны должным образом перераспределить доходы, обеспечить трудящихся, выделить средства на общественные нужды.

Такие тенденции сформировались в 2008 году, когда были запущены механизмы экономии зарплат, но фактически уже в 2010-2011 годах надо было изменить направленность, проявить гибкость – инвестировать в зарплаты, социальную сферу. Тем более, что для усиления социальной сферы есть экономические резервы.

Неудовлетворенность низкой зарплатой, ростом цен, особенно после введения евро проявляется нежеланием работать и даже жить в Литве, поэтому наблюдаются тенденции увеличения эмиграции. В 2010 году был зафиксирован всплеск эмиграции, потом в течение нескольких лет она приостановилась. В 2015-2016 годах вновь эмиграция увеличилась. Очевидно, что нынешняя власть понимает актуальность негативных тенденций, но насколько ей удастся приостановить эмиграционные процессы, не ясно. Если эмиграция не остановится, возникнет напряженность на рынке труда.

Фактически в 2015-2016 годах количество зарегистрированных свободных рабочих мест было больше, чем число регистрируемых безработных. Рабочие места есть, но они не привлекательны. Биржа труда фиксирует такие факты: даже в регионах с высокой безработицей люди не идут на некоторые предприятия, зная, что там либо невысокая зарплата, либо плохие условия труда. Сегодня сформировался новый вызов для экономики: умение правильно работать с персоналом.

– Чем определяется привлекательность рабочего места?

– На 60-65 проц. – это заработная плата, далее отношение работодателя, качество самого рабочего места. Ищущие работу хотели бы, чтобы работа была творческой, условия труда – безопасными, комфортными.

Сегодня фактически отсутствие человеческих ресурсов ограничивает развитие предприятий. С этой проблемой сталкивается 50-70 проц. работодателей в Европе. Но для нас она наиболее актуальная, так как Литва – небольшая страна и эмиграция для нее особенно ощутима. Мы живем в условиях открытой экономики, имеющей свои специфические правила. Сейчас человек не будет работать лишь потому, что ему некуда деться. Он может не только поменять работодателя, но и попросту уехать из страны, и тогда с появлением рабочего места работодатель уже не сможет пригласить его даже на лучших условиях.

Другой аспект – рост напряжения в социальной сфере из–за существующего порядка распределения зарплат и, соответственно, уровня жизни. Формируется группа очень богатых людей, которая составляет 3-5 проц. населения, а 50-60 проц. работающих вынуждены довольствоваться доходами в среднем в 400 евро, что, конечно, недостаточно для нормальной жизни. Необходимо найти решения для создания социального диалога, преодоления противостояния между более богатой частью населения и бедной.

– Будет ли способствовать принимаемый Трудовой кодекс улучшению социального диалога?

– Фактически он повышает гибкость трудовых отношений: сотрудника будет проще принять на работу, но и уволить будет проще. Но ведь отсутствие работы – это сразу резкое уменьшение доходов. Компенсирующим решением могло бы быть значительное увеличение зарплаты, что позволило бы не только тратить на повседневные нужды, но и какую-то сумму откладывать. Пока – очевидно, что новый Трудовой кодекс более благоприятен работодателям. В результате может наступить такое время, что работодатель уже будет готов заплатить более высокую зарплату, но найти работника ему будет сложно.

– Некоторые эксперты утверждают, что фактически для сбалансированности рынка труда Литвы другой альтернативы, кроме эмиграции, нет. И если бы не было эмиграции, то был бы высокий уровень безработицы?

– Такие тенденции закладывались в самой политике Европейского союза по свободному перемещению рабочей силы. Предполагалось, что людские ресурсы будут перемещаться в те места, где они нужнее всего. Но такая концепция хороша для модели. В реальной жизни все складывается по-другому. Сегодня в богатых странах ЕС уже сформировались мигрантские сети, фактически позволяющие приехавшему человеку устроиться за короткий период даже не на лишь бы какую работу, а на желаемую. Обратный возврат в страну, где заработок на порядок ниже, проблематичен.

Все-таки, пока Литва сохраняет большой потенциал, если нам удастся стабилизировать социальное поле взаимоотношений между капиталом и трудом. Средняя зарплата должна достигать 700-800 евро, тогда можно надеяться на возвращение эмигрантов.

– Каковы перспективы регионального развития?

– По развитию Литву можно разделить на две группы: в одной группе – Вильнюс, Каунас и Клайпеда, в другой – все остальные. Но среди остальных регионов – регионы с развитой сельской или городской инфраструктурой. Хуже всего ситуация в регионах с сельской инфраструктурой.

В Литве еще в советское время был реализован план гармоничного развития регионов. Искусственным образом с помощью инвестиций развивали регионы. Но такие проекты требуют существенных финансовых вложений, которых сегодня у Литвы нет. Это был уникальный проект, успешно реализовать который удалось только в Литве. В соседней Латвии крупными были только столица и еще один, два города, поэтому проблема развития регионов там стала актуальной еще раньше.

Сегодня, когда у нас нет свободных дополнительных инвестиций, развитие регионов затруднено. Каждый регион должен попытаться найти свою нишу. Так, к примеру, муниципалитет Тракайского района предложил в качестве перспективного проекта – развитие экологического направления, туризма, чтобы этот регион стал спутником Вильнюса, местом для проживания, а на работу отправлялись бы в Вильнюс. Соответственно, запланировано жилищное строительство, создание сети школьных, медицинских учреждений. Для привлечения инвестиций более эффективно надо использовать возможности литовских дипломатических представительств за рубежом.

– Некоторые эксперты видят выход в привлечении работников из-за рубежа?

– Всеми иммигрантами, как из Литвы, так и из других стран, движут практически те же самые принципы: они уезжают, как и наши, из-за низких доходов в своей стране. Скорее всего, у них есть работа и в своей стране, но они знают, что у нас можно заработать больше, и приезжают сюда. Люди покидают свою страну и из-за низкого уровня жизни, когда цены высокие, а доходы – низкие. Третья причина – ограничения на развитие бизнеса и коррупция.

Сегодня более всего иммигрантов в Литве из Украины, Беларуси, России. Конечно, свою роль играет и возможность общения на русском языке. Как отмечают работодатели, важно, что с работниками из этих стран можно общаться напрямую без посредников.

В то же время не надо забывать, что в Литве постоянно на рынке труда около 100 тысяч собственных безработных. Возникают и другие сопутствующие проблемы. Нередко оплата труда иммигрантов ниже принятого уровня зарплаты Литвы, они бывают задействованы в секторе теневой экономики. Более массовый приезд иммигрантов создает почву для злоупотреблений.

– Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать негативного сценария развития Литвы?

– Важно сегодня принимать такие решения, которые способствовали бы привлекательности Литвы как места для труда и жизни. Надо признать, что уже не осталось возможностей для неэффективных решений. Ситуация достаточно напряженная. Если не повысить привлекательность национального рынка труда, приток квалифицированных специалистов будет и дальше сокращаться.

Прежде всего, нужны дополнительные инвестиции. Уже подготовлен пакет документов Министерством финансов, согласно которому налогом не облагается доход, который будет вкладываться в инвестиции на приобретение современных технологий, оборудования не старше двух лет. Но самые современные технологии могут внедрить только финансово сильные предприятия. Было бы целесообразнее увеличить возраст оборудования, технологий. Это способствовало бы развитию малого бизнеса. Для привлечения зарубежных инвестиций активнее должны быть использованы ресурсы литовских посольств за рубежом. Должна быть взаимосвязь между национальными учреждениями и муниципалитетами.

В Литве, кстати, одни из самых либеральных законов по зарплате в мире. Должен быть разработан механизм ограничений в распределении заработной платы. Собственники, работодатели должны уменьшить свои аппетиты. Наконец, должна действовать такая моральная норма: не присваивай себе больше, чем были приложены твои усилия. Сейчас собственники фирмы, компании забирают львиную долю дохода независимо от их собственных трудовых вложений. Целесообразно было бы, чтобы доход собственника составлял лишь 10-15 проц. заработка, остальная доля оплаты – по вложенным усилиям.

Сегодня надо признать, что принцип либерального распределения заработной платы у нас не оправдался. Нужно разработать такую модель регулирования распределения зарплаты, которая была бы хороша для большинства среднестатистических жителей. В результате сократилась бы резкая дифференциация между богатыми и бедными.

Кстати, разница в уровне жизни – мировая проблема. Причем не только в таких странах, как например, США или Мексика, но и в социально ориентированных Скандинавских странах. Сегодня экономика развивается по классической формуле – получения максимальной прибыли, а нужно, чтобы она способствовала выравниванию доходов, сокращала неравенство.

– Благодарю за беседу.

Галина Курбанова

Метки: Eurostat, N21 (1161) 25 мая, зарплаты, Институт труда и социальных исследований, Интервью, Работодатели