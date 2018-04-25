Радары на дороге

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В Литве постепенно увеличивается количество измерителей средней скорости и уменьшается число моментальных измерителей скорости путем отказа от них или замены на более функциональное оборудование. В настоящее время в стране установлено 50 измерителей средней скорости и под наблюдением находятся 25 участков, общая протяженность которых на дорогах государственного значения составляет почти 120 км.

До 2020 г. планируется оборудовать 130 участков контроля средней скорости (260 установок) и 70 моментальных измерителей скорости.

По словам руководителя Дирекции автомобильных дорог Литвы Виталиюса Андрееваса, после оценки пользы моментальных измерителей и измерителей средней скорости и их стоимости планируется больше инвестировать в измерители средней скорости.

«Дирекция дорог, осуществляя политику безопасности движения, стремится формировать навыки водителей по выбору постоянной безопасной скорости. Измерители средней скорости, когда она фиксируется на участке, способствуют тому, что водители постоянно будут соблюдать безопасную скорость», — сказал В. Андреевас.

Моментальные измерители скорости менее эффективны при формировании навыков водителей двигаться медленнее, они заставляют их приостановиться только в определенной точке.

«Для управления режимом скорости применяются не только измерители, но и другие меры – городские ворота, скоростные горки и т. д. Использование этих мер создает примерно такой же эффект, как и моментальные измерители, т. е. заставляет автовладельца снизить скорость. Налицо положительные изменения в поведении водителей, повышается культура вождения, а для достижения этой цели более пригодны секторные измерители», — объясняет В. Андреевас.

Дирекция дорог подготовила методики определения очередности оборудования измерителей скорости, чтобы меры, направленные на повышение безопасности дорожного транспорта, принесли как можно большую пользу обществу. По этим методикам утверждена приоритетность в выборе мест и оборудования измерителей скорости. Будущие места установки измерителей определяются с учетом описанных в методике критериев, таких как тип населенного пункта, частота застройки территории, интенсивность движения, количество воспитательных учреждений, число транспортных происшествий.

Информация BNS, литовских СМИ