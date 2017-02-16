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Радары проверят вес машины, страховку и техосмотр

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 16, 0:01   |   Комментариев: 0

До 2020 года на основных дорогах Литвы должно быть оборудовано более 20 систем контроля нарушений дорожного движения и наблюдения за дорожным движением – они будут фиксировать вес большегрузного автотранспорта, скорость автомобилей и другие нарушения.

Фото voiture.kidioui.fr

Фото voiture.kidioui.fr

«Мысль появилась в 2014 году, когда стали говорить о том, чтобы оборудовать в трех местах в Литве весы для взвешивания проезжающего большегрузного транспорта и установления превышения веса. Над дорогой будут ворота с оборудованными на них специальными радарами, они будут фиксировать габариты большегрузного транспортного средства. Если они будут превышать установленные пределы, то будет проверяться база данных, есть ли у транспортного средства разрешение на это», – объяснил BNS гендиректор Литовской дирекции автомобильных дорог Эгидиюс Скродянис.

По словам Скродяниса, в случае установления нарушения на водителя транспортного средства будет автоматически выписываться штраф.

Глава Дирекции автомобильных дорог информировал, что радары также будут проверять легковые автомобили на предмет действительных страховок гражданской ответственности и документов техосмотра. Система также будет изменять скорость автомобилей и вольется в общую секторную систему измерения скорости.

Скродянис сказал, что пилотные системы в ближайшее время будут оборудованы в трех местах – две на трассе Via Baltica и одна – недалеко от Каунаса на дороге Вильнюс -Каунас, а к 2020 году во всей стране намечается оборудовать не менее 24 таких радаров.

Объявленный Дирекцией автомобильных дорог конкурс на пилотный проект выиграли компании Fima и Kauno tiltai, они выполнят работы за 4,033 млн евро.

Инф. «ЛК»

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