Радоница. Поминовение усопших

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Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается), и этот праздник совершается на 9-й день после Пасхи во вторник. В этом году Радоница выпадает на 7 мая. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об усопших.

Радоница также считается Пасхой для умерших. Второе название – Родительский день. Церковь взывает не скорбеть из-за смерти родных, а радоваться их перерождению в вечную жизнь. По сути, человек жив в течение того времени, пока о нем помнят другие люди, поэтому души умерших радуются, когда их поминают в молитвах.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».

Этот день специально установлен, чтобы, с одной стороны, возобновить и восполнить ежедневные заупокойные молитвы, которых не было в период от Великого Четверга и всю Светлую неделю. С другой стороны, этот праздник напоминает, что Пасха – это праздник Победы Бога над смертью, и в этот день мы разделяем эту великую радость с нашими усопшими близкими.

В период с Вербного воскресенья до Радоницы православные верующие не посещают кладбища (кроме похорон), так как вся жизнь христианина в это время сосредоточена вокруг событий, происходивших две тысячи лет назад – Распятия и Воскресения Христа. На Радоницу же принято поминать умерших близких в храме, а также молитвой на кладбище, и, конечно же, приехав на могилу, можно и нужно приводить их в порядок после зимы.

Помнить тех, чей земной путь закончился, важно для верующего человека, ведь в церковном понимании жизнь души вечна. Но, к сожалению, часто смысл поминок сводится к выпивке. Выпивать и оставлять рюмку с водкой на могиле не нужно, как и не нужно оставлять на кладбище еду. Душам умерших людей не нужны такие языческие подношения. Помянуть – это значит помолиться, вспомнить что-то хорошее о человеке, подумать и прочувствовать, что душа его жива и у всех нас есть надежда на встречу с нашими упокоившимися родными.