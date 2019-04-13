Rail Baltica будет способствовать слаженному транзиту военных грузов

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Совместный проект железнодорожной колеи европейского стандарта Балтийских стран Rail Baltica будет способствовать более слаженному движению военных грузов во всем регионе, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

«Проект стратегического значения Rail Baltica будет способствовать слаженному передвижению военных грузов во всем регионе, а Литва готова предоставить всестороннюю поддержку военным НАТО, обеспечить хорошо развитую мультимодальную транспортную систему и безопасную инфраструктуру», – заяви Р. Масюлис, находящийся с визитом в США.

НА встрече с представителями американского Департамента по делам транспорта литовский министр отметил, что по причине удобного географического положения Литва может предложить потенциальным инвесторам доступ к целым трем важнейшим рынкам – региона Балтийского моря, Евросоюза, Восточной Европы и Центральной Азии – а также хорошо развитую систему железнодорожного, морского, дорожного и воздушного видов транспорта.

По словам министра, США и Литва могут сотрудничать в сферах транспорта и логистики.

Он также посетит морской порт Филадельфии, где представит развитие Клайпедского морского порта и осудит возможные инвестиции США.

BNS