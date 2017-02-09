Rail Baltica: премьеры зажгли зеленый свет

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы 31 января в Таллине подписали соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica.

В соглашении установлены сроки строительства, маршрут и технические детали.

После подписания договора его должны ратифицировать парламенты стран Балтии. Ратификация договора о Rail Baltica в эстонском Рийгикогу состоится не ранее апреля, когда будет опубликован анализ рентабельности проекта. Авторы исследования ранее указывали, что оно будет более оптимистичным, чем предыдущее. Несмотря на это, в связи с проектом Rail Baltica еще есть вопросы.

Координатор проекта Rail Baltica в Министерстве экономики Эстонии Кристьян Кауниссааре сказал, что министерство видит самой большой проблемой неизвестность по части европейского финансирования с 2021 года и в следующей финансовой перспективе. Предполагается, что финансирование продолжится по той же шкале, что и сейчас.

Это означает, что 81% строительных работ оплачивает Евросоюз, а 19% – сами страны. Если из ЕС придет плохая новость о следующем финансовом периоде, то это может означать, что странам придется вложить больше.

Подписав договор о строительстве Rail Baltica, премьер-министры стран Балтии дали совместную пресс-конференцию. Согласно договору, скоростное железнодорожное сообщение заработает в 2026 году, также соглашение определяет маршрут и ряд технических деталей.

Эстонский премьер Юри Ратас назвал подписание договора историческим событием. «Подписание межправительственного соглашения о строительстве Rail Baltica является историческим. Проект придаст сил балтийскому сотрудничеству. Я хочу поблагодарить моих балтийских коллег за осуществление этой идеи сегодня», – сказал эстонский премьер.

В таком же духе высказались и главы правительства Латвии и Литвы.

«Это хорошая традиция, когда премьер-министры трех стран Балтии встречаются и обсуждают региональные вопросы. Сегодня мы имеем дело с исторической встречей, поскольку мы подписали долгожданное межправительственное соглашение о реализации проекта Rail Baltica», – сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

«Осуществление проекта Rail Baltica тремя балтийскими государствами подтверждает тот факт, что мы являемся достаточно сильными, чтобы реализовать проект в таком масштабе. В будущем мы планируем проекты по синхронизации электросистем и создании единого газового рынка», – отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.

На вопрос о ситуации, в которой фонды ЕС перестанут оплачивать строительство в размере 80% его стоимости, как предполагается сейчас, премьер-министры ответили, что ничто не указывает на такой сценарий, а если ситуация изменится, то ее придется обсудить заново.

На встрече трех премьер-министров стран Балтии присутствовал и президент Европейского совета Дональд Туск, который полностью поддержал трансбалтийскую железнодорожную магистраль.

«Все применяемые законы и требования должны соблюдаться, особенно те, что касаются стандартов экологии. Но здесь нет ничего нового для всех партнеров. Я могу подтвердить, что ЕС готов инвестировать с помощью программных фондов в проект транспортной инфраструктуры, в так называемый европейский механизм взаимодействия», – сказал Туск.

Совокупная стоимость проекта Rail Baltica, по разным подсчетам, составляет 3,7-5,2 млрд евро.

Инфо Литва начинает необходимые для строительства отрезка железной дороги европейского стандарта Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы процедуры изъятия земли на общественные нужды. Министерство транспорта и коммуникаций информировало об этом 2031 владельца земельных участков, попадающих на эту территорию. Министерство сообщило, что теперь эти земельные участки не подлежат реорганизации, продаже другим лицам, залогу и т. д. 24 января вступило в силу постановление правительства об утверждении специального плана этой железной дороги. Нефтеперерабатывающая компания польского капитала Orlen Lietuva опасается, что при прокладке железной дороги и ее пересечении с контролируемыми компанией трубопроводами вблизи границы с Латвией эти трубы придется перекладывать, в результате чего компания может понести убытки. Не исключены дополнительные капиталовложения. На общественные нужды предстоит изъять около 1,2 тыс. частных земельных участков и 63 участка государственный земли, которые еще предстоит оценить. Оценщиков подберут на конкурсной основе, а процедуры планируется завершить во второй половине 2019 года. В 2014 году прогнозировалось, что для выкупа земли может понадобиться около 753 млн евро.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Rail Baltica, железнодорожная трасса, Премьер-министры