Райская Литва премьера Сквярнялиса

Правительство Литвы огласило план масштабных реформ практически во всех направлениях. И если верить обещаниям, то страну за короткий срок перестроят так, что неизбежен настоящий «золотой век». Политики часто многое обещают, особенно если собираются баллотироваться на пост президента. Но в этот раз в плане действительно много конкретики и цифр, а не абстрактных обещаний. Зафиксируем их.

Меняют налоги

Зарплата на руки – на 45-55 евро больше, потому что снижаются налоги и увеличивается их прогрессивность. Пенсии – в среднем на 23 евро больше. Но отменяется вторая ступень пенсионных накоплений – вместо нее появится гибрид второй и третьей ступеней, в который больше всего придется вносить самим жителям. Налог на недвижимость – на все второе жилье. А за потолок Фонда социального страхования – более высокий подоходный налог. Такую реформу предлагает провести правительство.

Всего представлены 6 реформ, на которые в следующем году из бюджета будет выделено почти 600 млн евро.

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, для всех трудящихся выплаты по социальному страхованию сократятся на 2%, а средняя зарплата на руки в следующем году вырастет примерно на 50 евро. «Мы будем увеличивать прогрессивность и помогать жителям, получающим средние доходы, повысить их доходы», – сказал Сквярнялис. По его словам, изменения в зарплате почувствует около 1 млн человек. Бюджету налоговая реформа обойдется примерно в 170 млн евро.

Налоги, которые платят работники и работодатели, планируется объединить на стороне работника, а после объединения общее налогообложение рабочего места снизится на 2%, меньше будет направляться в Фонд социального страхования. Только благодаря этому зарплаты на руки вырастут на несколько десятков евро. Еще больше зарплаты вырастут из-за более широкого применения не облагаемого налогом минимума.

«Миллион работников получит миллиард дополнительных доходов», – обещает министр финансов Вилюс Шапока и говорит, что налогообложение труда в Литве будет самым конкурентоспособным в регионе. Работник на расчетном листке будет видеть чуть ли не всю стоимость рабочего места – зарплата на бумаге вырастет на 30,5%. Из новой зарплаты будут вычитаться тариф подоходного налога в размере 21% (сейчас -15%) и общий тариф социального страхования в размере 18,5% (сейчас – 9% для работника и 31,18% для работодателя). Это означает, что после реформы человек, который зарабатывает минимум, или 400 евро на бумаге на руки будет получать 393 евро вместо нынешних 361 евро – на 32 евро больше при нынешнем не облагаемом налогом минимуме. А если не облагаемый налогом минимум будет приравнен к минимальной зарплате, получаемая на руки сумма сможет достигать и 422 евро. А применение не облагаемого налогом минимума будет расширено – до 2,5% от средней зарплаты (около 1726 евро на руки на данный момент).

Для тех, кто получает среднюю зарплату, или 690 евро на руки, налоговое бремя за 3 года снизится на 5,1% – на руках будет оставаться чуть ли не 60 евро в месяц. Для тех, кто получает сейчас 1500 евро на бумаге, или 1140 евро на руки, налоговое бремя сократится на 3,4%, это также гарантировало бы дополнительные 60 евро в кармане. Изменения в системе налогообложения труда произойдут в течение трех лет, но большую часть изменений жители и бизнес должны почувствовать уже в следующем году.

«Уже в 2019 году для тех, кто получает среднюю зарплату, зарплата на руки вырастет на 46 евро в месяц, а для тех, кто получает 1,67 средней зарплаты, зарплата на руки вырастет на 55 евро в месяц. Налогообложение труда будет самым маленьким среди стран Балтии», – утверждают в правительстве.

Власти подчеркивают, что изменения почувствует 1 млн трудящихся жителей.

«Налоговая система будет более социально справедливой, понятной, налоги на труд будут самыми низкими в странах Балтии», – утверждается в плане, где подчеркивается, что в следующем году изменения налоговой системы обойдутся в 173 млн евро. После реформы работодателям за работников придется платить налог по тарифу 1,24%. Министр финансов Вилюс Шапока успокаивает, что у работодателей не будет возможности притеснять работников. «Мы не будем применять румынский вариант, когда не была предусмотрена защита. В законе очень четко установлено, что всю пользу от налоговой реформы будет получать именно работник, до потолка взносов в Фонд социального страхования», – говорит Шапока.

Зарплата на бумаге сегодня Зарплата на бумаге с 2019 Увеличение ежемесячной зарплаты «на бумаге» 2019 2020 2021 Всего: 400 516 10 19 21 50 500 645 16 20 21 58 600 773 23 19 21 63 700 902 29 18 20 68 800 1031 34 18 20 73 900 1160 42 17 19 78 1000 1289 49 16 19 83 1100 1418 55 15 18 89 1200 1547 59 14 18 91 1300 1676 58 14 17 88 1400 1805 57 13 16 86 1500 1934 56 12 16 84 1800 2320 53 9 14 77 2000 2578 51 8 13 72 2400 3094 48 4 11 63 2800 3609 56 0 0 56 3000 3867 60 0 0 60 4000 5156 79 0 0 79 5000 6445 99 0 0 99

На пенсии копите сами

В обмен на более высокую зарплату на руки правительство попросит больше платить в другой сфере – 4% от зарплаты для пенсионных накоплений. Предлагается пенсионные фонды сделать делом самих трудящихся. Фонд социального страхования вообще больше не будет делать переводы в пенсионные фонды. Жители за свой вклад в размере 4% будут поощряться из бюджета – станут получать 2% от средней месячной зарплаты. Потому вместо нынешней модели «2+2+2» предлагается модель «0+4+2», при которой 4% будет платить сам работающий житель. Согласно предложению, в реорганизуемую систему пенсионных накоплений – вторую ступень – будут внесены все жители младше 40 лет и все, кто копит уже сейчас. Но предусмотрено право разрешить не участвовать в накоплении всем, кто не хочет – они смогут несколько раз откладывать начало своего участия, а позже отказаться от участия в накоплении. «Для тех, кто участвует в накоплении «2+2+2», снижение взноса в Фонд социального страхования амортизировало бы вклад в пенсионные фонды. Это означает, что для них была бы равноценная ситуация», – говорит министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис, который вместе с тем уверяет, что новая система будет более привлекательной, потому что пенсии Фонда социального страхования не уменьшатся.

Государство отказывается от предусмотренного в законе обязательства участников с 2020 года вносить во вторую ступень 3,5% от зарплаты (модель 3,5+2+2). И сейчас работник может сам вносить в пенсионный фонд дополнительные 2% от зарплаты, за которые он дополнительно будет поощряться, получая 2% от средней зарплаты.

Сейчас Фонд социального страхования в пенсионные фонды второй ступени переводит около 150 млн евро в год, этих денег не получают жители, которые сейчас получают пенсии по старости. А сами трудящиеся в Фонде социального страхования скапливают пенсии меньшего размера, поскольку выплаты по социальному страхованию меньше той частью, которая попадает в пенсионные фонды.

После проведения реформы пенсия по старости не сокращалась бы из-за участия во второй ступени. Планируется, что помимо обязательных 4% от зарплаты в фонд можно было бы самостоятельно вносить больше средств – за это применялись бы дополнительные льготы, также налоговые льготы для работодателя, который копит в пользу работника.

Кукурайтис уверяет, что существуют три проблемы, из-за которых необходимо реформировать пенсионную систему. «30% нынешних пенсионеров нуждаются. Хочешь не хочешь, мы уже спускаемся в демографическую яму. Согласно прогнозам Еврокомиссии, для того, чтобы сохранить нынешний уровень пенсий, нужно привезти 600 тыс. мигрантов, увеличить тариф взносов в Фонд социального страхования на 12% или на 8 лет увеличить пенсионный возраст. Наверное, ни один из этих способов не привлекает», – говорит Кукурайтис.

По его словам, участникам второй ступени будет гарантирована возможность вернуться в Фонд социального страхования. «Если кто-то отказывается участвовать в накоплении, можно будет вернуться в Фонд социального страхования со своими средствами, для того, чтобы восстановилась та утрата, которая более чем за 10 лет накопилась в части средней месячной зарплаты. Или только остановить взносы и не возвращаться, не участвовать», – говорит министр.

По его словам, третья причина – утратившая баланс пенсионная система, потому что число участников второй ступени сокращается, а такая конкуренция не нужна.

Сами фонды также должны будут неизбежно измениться. Вместо нынешних консервативных облигаций и более рискованных акционерных фондов будут создаваться так называемые фонды жизненного цикла. Это означает, что не нужно будет менять фонды самостоятельно – фонд будет стареть и соответственно станет более консервативным автоматически по возрасту участников. «Пенсионные накопления подешевеют почти наполовину после снижения административных налогов пенсионных фондов, поэтому вырастет прибыльность средств в фондах для жителей. После внедрения обязательной стратегии инвестирования фондов жизненного цикла снизится риск, что жителям будет предложено неадекватно рискованное или слишком консервативное направление инвестиций пенсионных накоплений», – говорят авторы проекта.

Предложения участвовать в системе будут автоматически представляться 3 раза каждые 3 года жителям до 40 лет. Лицо, решившее участвовать в системе пенсионных накоплений, будет иметь право временно на 12 месяцев остановить накопление. Все желающие, которые сейчас не копят на пенсию, будут иметь возможность присоединиться к системе пенсионных накоплений. Предусмотренная выплата в размере 4% будет применена не сразу – за пять лет постепенно. Правительство обещает, что новые участники системы пенсионных накоплений получат пенсии, которые будут достигать 50% от бывшей зарплаты. Предлагаемая форма пенсионной системы даже более категоричная, чем прежние планы Министерства соцзащиты и труда, согласно которым государство обещало переводить 4% от средней зарплаты в обмен на выплату в размере 4% от зарплаты. Правительство признает, что те, кто не копит самостоятельно, через несколько десятков лет будут получать все более низкие пенсии по сравнению с бывшей зарплатой. Сейчас пенсия составляет 42% от зарплаты, в будущем без накопления – 34%.

«Уже сейчас формируется дисбаланс жителей старшего и трудоспособного возраста – сокращается число трудящихся жителей, приходящееся на одного пенсионера. В середине столетия планируется изменение этого соотношения от 3,5 до 1,7», – говорится в сообщении.

Согласно предлагаемому плану, средняя пенсия по старости при необходимом стаже в среднем увеличится на 23 евро и в 2019, и в 2020 годах. «За 2017-2020 годы средняя пенсия всего вырастет примерно на 110 евро. В связи с введением минимальной пенсии лица, получающие самые низкие пенсии (таких около 56 тыс.), в 2019 году почувствуют более быстрый рост пенсий – пожилые люди с необходимым стажем, доходы которых менее 230 евро, будут получать на 20 евро больше», – утверждает правительство. Выплата базовых пенсий будет перенесена в бюджет, планируется, что так люди лучше почувствуют связь между взносами и выплатами.

Появится потолок взносов

Правительство обещало инвесторам применять потолок взносов в Фонд социального страхования. Обещание выполняется, но в следующем году потолок будет применяться к небольшой группе жителей, получающих исключительно высокие зарплаты. А достигнув потолка, они должны будут платить подоходный налог по более высокому тарифу – 25% вместо 21%.

«В налоговой системе будет больше социальной справедливости: применяется прогрессивный тариф подоходного налога (25%) в отношении более высоких доходов, это будет связано с потолком взносов в Фонд социального страхования», – поясняет правительство. В 2019 году потолок Фонда социального страхования будет применяться от 120 средних зарплат – сейчас это 8848 евро «на бумаге». Позже предлагается последовательно опускать планку потолка Фонда социального страхования: до 84 средних зарплат (6194 евро в месяц) в 2020 году, и до 60 средних зарплат (4424 евро) в 2021 году.

Это означает, что в 2021 году потолок взносов будет соответствовать потолку социальных выплат.

Налог на недвижимость

Правительство обещает расширить налогообложение недвижимости жилого назначения. В таком случае вся недвижимость, которая не является главным местом проживания владельца, будет облагаться налогом по тарифу 0,3%. Это означает, что, например, купленная для аренды квартира стоимостью 100 тыс. евро в год будет обходиться в 300 евро.

Также будет сохранена нынешняя прогрессивность системы налогообложения недвижимости: налоговый тариф в размере 0,5% в отношении части стоимости недвижимости, превышающей 220 тыс. евро, налоговый тариф в размере 1% в отношении части стоимости недвижимости, превышающей 300 тыс. евро, налоговый тариф в размере 2% в отношении части стоимости недвижимости, превышающей 500 тыс. евро. Полученные дополнительные средства пойдут на выплату детских денег, инвестиции в образование детей и здравоохранение.

Прямая речь Саулюс Сквярнялис, премьер-министр Литвы: Нам задали вопрос – не боитесь ли вы? Как это будет выглядеть политически? Да, наверное, ничего или почти ничего не делать было бы намного безопаснее, спокойнее, проще. Но наше правительство никогда не будет выбирать такую тактику. Мы принимаем реальные решения, которые нужны Литве и ее жителям. Мы не имитируем работу, не боимся падения личных рейтингов или снижения политической популярности. 2017 год был удачным для Литвы. Рост экономики был самым быстрым за последние 5 лет, ВВП Литвы вырос на 3,8% и значительно превысил средний показатель ЕС (2,4%). Хотя мы двигаемся в правильном направлении, много застарелых проблем все еще ждут своего решения. Одна из самых острых проблем – демография. За 10 лет численность населения Литвы сократилась на 0,5 млн. Жители эмигрируют из-за низких зарплат, перспективы получать маленькие пенсии, уровень рождаемости слишком низкий, а смертности – слишком высокий. Образование – это основа всего. От него зависят квалификация человека, ценности, конкурентоспособность на рынке труда, а значит, и доходы. После проведения реформы образования разница между достижениями учеников в регионах и крупных городах сократится на 50%, уровень издевательств снизится на 25%, в полтора раза вырастут зарплаты окончивших вузы. На 26 тыс. больше детей смогут посещать кружки, в школы придет больше молодых учителей. Престиж профессии учителя будет расти, и уже в следующем году средняя зарплата учителя будет достигать 1000 евро. Государство будет уделять дополнительное внимание 150 самым слабым школам, решая проблемы и осуществляя перемены. Будет расти число финансируемых мест на программах бакалавриата, а у молодых людей появится больше мотивации выбирать карьеру ученого, потому что будут расти зарплаты преподавателей и учителей, увеличатся стипендии докторантов. Не менее важна сфера здравоохранения, где после проведения реформы каждый год будут спасаться дополнительные 350 жизней, средняя продолжительность жизни вырастет на 10 месяцев, число самоубийств сократится на треть. Очереди к врачам уменьшатся наполовину, повысится доступность долговременного ухода за больными, будут расти зарплаты медиков. Еще одна системная и застарелая проблема Литвы – высокое налогообложение рабочей силы. Как мы и обещали, на этот раз мы через не облагаемый налогом минимум увеличим прогрессивность налогов и поможем людям, получающим средние доходы. Для всех снизится налогообложение рабочей силы, после того, как на 2% сократятся выплаты по социальному страхованию, средняя зарплата на руки вырастет на 46 евро. Изменения почувствует миллион трудящихся Литвы. Налоговая система будет более справедливой и понятной, а налоги на труд будут самыми низкими в странах Балтии. Благодаря стимулированию инноваций и более активному их внедрению на 20% быстрее будет расти ВВП, зарплаты жителей будут расти на 1/6 быстрее, изменения затронут 1/6 предприятий Литвы. Доходы государства будут расти и благодаря новым мерам борьбы с теневой экономикой. Улучшатся условия легальной деятельности, а нелегальной – ухудшатся. В следующем году планируется вывести «из тени» 200 млн евро. Очевидно, что если мы будем бороться с «тенью» только с помощью ужесточения санкций, прогресса не будет. Поэтому мы предлагаем новые меры, которые уже применяются в современных странах – такие как возможность сокращения налогооблагаемых доходов жителей, возможность для бизнеса за определенный период выплатить «забытые» налоги без штрафов и неустоек. Бизнесу, который не откажется от плохих привычек, будет трудно: общественные заказы станут недоступными, будет трудно получить кредит в банке. Сегодня мы представили и реформу пенсионной системы. Если коротко – новые участники системы пенсионных накоплений будут получать более высокие пенсии, пенсии нынешних пенсионеров будут расти. Осуществив эти реформы, мы улучшим условия проживания, работы и воспитания детей в Литве. Мнение экономиста Нериюс Мачюлис, старший экономист банка Swedbank: Так как оценивать предлагаемые изменения налоговой системы? Не облагаемый налогом минимум будет применяться в отношении тех, кто получает меньше 2,5 средних зарплат (сейчас – около 2100 до вычета налогов), кроме того, увеличится сам не облагаемый налогом минимум. Положительные изменения ждут тех, кто зарабатывает меньше 2,5 средних зарплат – их налоговое бремя сократится. Растет прогрессивность налогообложения доходов. Объединение подоходного налога с населения с выплатами по социальному страхованию, увеличение тарифа подоходного налога до 21%. Положительные изменения ждут тех, кто зарабатывает меньше 2,5 средних зарплат – не облагаемый налогом минимум набирает вес. Нейтральные изменения ждут тех, кто зарабатывает больше 2,5 средних зарплат и получает дивиденды, доходы от роста капитала или процентов. Пенсии. Отменяется перевод 2% из Фонда социального страхования в пенсионные фонды, но на 2% сократятся взносы в Фонд социального страхования, это означает, что работник может сам перевести эти 2%. Налоговая льгота (по подоходном налогу) для такого накопления остается, кроме того, остается поощрение в виде 2% из госбюджета. Точно могло быть хуже, большая часть работающих жителей решит воспользоваться льготой и будет копить не меньше, чем сейчас. Хорошо то, что немного снижается конкуренция между Фондом социального страхования и накоплением – между нынешними и будущими пенсионерами. Потолок взносов в Фонд социального страхования очень высокий (10 средних зарплат), после него уже не нужно платить за социальное страхование, но растет подоходный налог. Логичное и положительное изменение, но можно было бы сразу опустить этот потолок до 3 средних зарплат – была бы более тесная связь с более низкими выплатами по социальному страхованию. Налог на второе жилье. Нужно признать, что налогов на имущество в Литве нет (в отличие от других страх ЕС), а надеяться на более адекватные зарплаты учителей, врачей и всех остальных работников общественного сектора без расширения налоговой базы очень трудно. Положительные изменения для тех, у кого есть только одно жилье, отрицательные – для тех, у кого больше одного жилья, и тех, кто продает квартиры в Паланге. Правда, появляется стимул подарить-переуступить квартиру близким, поэтому не стоит надеться на большие доходы от этого налога. Легче всего ничего не менять и критиковать, все равно, если закрыть глаза на некоторые недостатки, такая реформа – не самое плохое, что могло произойти. Мнение критиков По оценке литовских социал-демократов, представленные правительством реформы ориентированы не на современную экономику, а на экономику, обоснованную дешевой рабочей силой, в которой выявляется тенденция поощрять отдельные группы жителей, формировать чуть ли не касты избранных. В первую очередь бросается в глаза то, считают в партии, что в представленной правящими налоговой реформе правительство, отменяя потолок Фонда социального страхования, угодит тем, кто зарабатывает больше всего — одному проценту или несколькими процентам жителей Литвы. Это означает, что те, кто зарабатывает больше всего, будут платить еще меньше налогов. Таким образом, бюджет лишится миллионов или даже сотней миллионов евро, подчеркнули представители партии. «Правительство не только отказывается от идеи прогрессивных налогов, которые сокращали бы очевидное неравенство между самыми богатыми и теми, кто мало зарабатывает, но берется за противоположные налоговые исключения — сокращает взносы в Фонд социального страхования, вводя потолок для тех, кто зарабатывает больше всего. Логично задать вопрос, настолько ли нам всего хватает в недостаточно финансируемых сферах здравоохранения и соцзащиты, что мы с легкой руки отказываемся от миллионов евро в бюджет?» — говорит член парламентской фракции Социал-демократической партии, экс-министр финансов Литвы Раса Будбяргите. «Вехи представленной реформы говорят о том, что нынешние правящие продолжают свои попытки не решать проблемы по существу, а делать исключения для отдельных групп избранных, например, значительно повышают зарплаты прокурорам и разведчикам, а остальным работникам общественного сектора добавляют по нескольку евро, заключили литовские оппозиционные социал-демократы», — говорит председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас. Раскритиковала реформу и член смешанной группы Сейма, экономист Аушра Мальдейкене. «Я только поняла, что есть люди, которые любят вытаскивать кролика из шляпы, перед этим не вложив в нее кролика. На самом деле мы услышали только то, что для всех жизнь мистическим образом улучшится, но никто за это не заплатит. Нам не сказали, кто будет платить больше налогов. Немного странно слышать о 600 млн евро, которые будут выделены на реформу, потому что правительство так и не сумело ответить на элементарный вопрос, каким будет вклад ЕС и вообще кто в ЕС финансирует нашу реформу», — сказала после представления реформы Мальдейкене. По словам парламентария, она четко увидела «группу победителей», в которую входят люди, в месяц зарабатывающие 7500 евро или больше и получающие доходы в виде зарплаты. «Логично, что они должны будут платить меньше, но во многих странах мира, фактически везде, где введен потолок взносов в Фонд социального страхования, есть ярко выраженное прогрессивное налогообложение доходов. Те люди платят больше налогов просто через подоходный налог. У нас этого нет. Это означает, что наша налоговая система функционирует так: внизу есть прогресс, который сейчас поднимается, наверное, до 1500 евро, прогресс растет, тогда появляется так называемый плоский налог, и тогда в верхней группе, в которой люди получают более 7500 евро, падает», — говорит политик. Мальдейкене также заметила, что во время представления реформы не было ничего сказано о том, как будут устанавливаться налоги для тех, кто получает доходы не через зарплату и сейчас платит в два раза меньше налогов, чем нанимаемые работники. Член Сейма говорит, что правительство просто манипулирует числами. По ее словам, более конкретно можно будет говорить, когда будут представлены конкретные числа. «Из того, что было сказано, ничего неясно, за исключением того, что никто ничего не будет платить, но все будут получать больше. Но я точно знаю, что если я в магазине соберу корзинку более качественных товаров, кто-то должен будет заплатить. Пока что за всю эту хорошую жизнь платят медики и учителя, работники культуры. Платят много лет, я считаю, что так будет и дальше», — критиковала Малдейкене. «Реформы, суть которых перекладывание денег из одного кармана в другой, это не реформы. Социальную справедливость и прогрессивность необходимо создавать, в первую очередь снижая налоговое бремя для тех, кто получает меньше всего, или у кого средние доходы», – заявил в свою очередь консерватор Жигимантас Павиленис. Личное мнение Политики часто обещают. Помните плакаты Партии труда по всем городам, что к такому-то году средняя зарплата будет едва ли не как в Германии? Но в этих обещаниях правительства действительно много конкретики. Вплоть до процента сокращения самоубийств, не говоря уже о зарплате учителей в тысячу евро и прочих благах. Есть ли шанс, что получится? Зависит слишком от многих факторов. Начиная от «палок в колесах» при прохождении проекта в парламенте от оппозиции, которым, без сомнения, обидно, что не они авторы столь революционных изменений (но кто им мешал все эти десятилетия?) до позиции президента, которой также должно быть обидно, что за время нахождения у власти почти десять лет никакого социального прорыва не произошло. Так что не исключено, что все планы попросту торпедируют, поскольку их реализация закрепит за «аграриями» имидж действительно партии дел. А то, что потенциал у них есть, доказали прошлые реформы. Пусть часто неуклюжие, но та же борьба с алкоголизмом действительно принесла результаты, что показывает статистика продаж алкоголя. Даже самогоноварение и покупка алкоголя в Латвии и Польши, наряду с контрабандой из Беларуси, не могли бы покрыть столь серьезное уменьшение потребления. Так или иначе, эти обещания хочется вырезать и сохранить. Чтобы сравнить результаты уже к 2020 году. Ждать – недолго.

Подготовил Михаил Киселев

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Взносы, Саулюс Сквярнялис, налоги, пенсии