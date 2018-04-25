Райское наслаждение

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Блинчики с яблочной начинкой

Яблоки — 5 шт., яйца — 3 шт., молоко — 0,5 л., мука — 1 стакан, сахар — 0,5 стакана, масло сливочное — 25 г, соль — 0,5 ч. л., мед — 2 ст. л., корица, масло растительное.

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить муку и хорошо перемешать. Небольшими порциями влить молоко. Размешать до получения однородной массы. Добавить 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20 минут. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на мелкие кусочки. Быстро обжарить их на сливочном масле в глубокой сковороде. Переложить в миску, полить медом, добавить щепотку корицы, перемешать. Жарить блины, периодически смазывая сковороду маслом. Сложить в стопку, подождать, пока немного остынут, и после этого на каждый положить по 1 ст. л. яблочно-медовой массы, свернуть конвертиком. При подаче блюдо можно украсить палочкой корицы.

Салат с виноградом и яблоками

Яблоки — 1 шт., грудка куриная — 100 г, шпинат свежий — 100 г, сыр с плесенью — 50 г, виноград белый — 100 г, сельдерей — 10 г, масло оливковое — 2 ст. л., лимоны — 1 шт., соль.

Грудку отварить, остудить, нарезать маленькими кусочками. Шпинат промыть, порвать руками. Яблоко нарезать дольками, сыр — небольшими кубиками, сельдерей — колечками, виноград отделить от веточек. Все ингредиенты смешать. Сбрызнуть соком половины лимона, посолить, заправить оливковым маслом. Еще раз хорошо перемешать. Можно подавать со сметаной.

Овсянка с яблоками

Яблоки — 1 шт., хлопья овсяные — 1 стакан, молоко — 3 стакана, сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л., корица, соль.

Молоко налить в кастрюльку и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья, сахар, немного посолить, варить на медленном огне 15 минут. Снять с огня, положить в кашу сливочное масло, размешать. Яблоко нарезать тонкими ломтями. Украсить ими кашу, посыпать корицей. Подавать горячей.