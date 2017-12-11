Трамп заявил, что “лживые” СМИ в США вышли из-под контроля

Президент США Дональд Трамп заявил, что “лживые” СМИ “вышли из-под контроля” и наносят вред репутации страны. Об этом глава государства написал в Twitter .

“Слишком мало дискуссий вызвали заведомо ложные и клеветнические сообщения, опубликованные на этой неделе лживыми СМИ. Они вышли из-под контроля: корректная подача информации для них ничего не значит. Лживую информацию публикуют, а затем ее приходится опровергать”, – говорится в сообщении. По словам Трампа, такая деятельность оставляет пятно на репутации Америки.

Дональд Трамп ранее неоднократно обвинял американские СМИ в публикации непроверенной информации. Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ продолжается со времени его предвыборной кампании. Особенно часто он обрушивался с критикой в адрес CNN, обвиняя журналистов телеканала в публикации “фейковых” новостей о нем лично и в целом о США.

Только в этом месяце президент по меньшей мере трижды уличал журналистов во лжи. Так, 3 декабря телекомпания ABC отстранила от работы сотрудника, использовавшего искаженную информацию в репортаже о контактах Трампа с представителями России в ходе предвыборной кампании.

9 декабря телеканал CNN опубликовал статью, в которой, основываясь на неверных данных, доказывал связь штаба Трампа с WikiLeaks, отмечает ТАСС. После обнаружения ошибки каналу пришлось внести в материал правки.

10 декабря журналист газеты The Washington Post Дэйв Уайгл опубликовал в Twitter фотографии пустых трибун на выступлении Трампа перед его сторонниками в штате Флорида, сделанные, как выяснилось позднее, до приезда главы государства.

NEWSru.com

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