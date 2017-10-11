Раса Будбяргите: «Экономика должна работать на благо всех людей»

Социально-экономическая ситуация в Литве остается сложной: растут цены, увеличивается расслоение общества, высока эмиграция. Известный политик, правовед, экс-министр финансов, парламентарий Раса Будбяргите комментирует актуальные проблемы, прогнозирует варианты развития экономической, социальной сфер.

В послужном списке парламентария Расы Будбяргите также работа в международных финансовых институтах, поэтому беседу мы начали с просьбы прокомментировать события, происходящие в Евросоюзе, каким образом стремление европейских регионов к самостоятельности может отразиться на общей экономической ситуации.

– Сепаратистские настроения негативно влияют на общую экономическую ситуацию. В условиях глобализации, в связи с кризисными проблемами Европа как никогда нуждается в объединении усилий, – говорит Раса Будбяргите. – Понятно недовольство Каталонии, которая пополняет общий бюджет страны больше, чем другие регионы Испании. Но так сложилось исторически, что этот регион богаче других благодаря природным условиям, специфике развития. Но ведь делиться с ближним – свойственно христианской морали. В XXI веке кооперируя усилия, можно достигнуть большего, чем противостоянием.

Как социал-демократ считаю, что необходимо создавать для всех благоприятные условия и возможности для развития. Но в реальности ситуация иная. Даже у нас в Литве, к примеру, возможности для развития молодого поколения в крупных городах и в регионах разные. Согласитесь, что школьнику из сельской школы сложно конкурировать с учащимся Вильнюсского лицея.

– Каковы, на ваш взгляд, главные вызовы для Литвы сегодня?

– Самая главная проблема – демографическая. По данным сценария экономического развития Литвы, представленного Министерством финансов, 2022-2023 годах мы ощутим негативные последствия демографических проблем. Решение надо предпринимать как можно быстрее, пока позволяет экономическая ситуация, нет демографической ямы.

Уже сегодня наблюдается большая напряженность на рынке труда – не хватает рабочих рук. Проблемы две: демография и эмиграция. Кроме достаточно низкого уровня рождаемости, и продолжительность жизни в Литве – одна из самых низких в ЕС.

В этой ситуации предприниматели агитируют за более открытый рынок труда. Они хотят, чтобы был более широко открыт рынок труда для мигрантов, чтобы неквалифицированные рабочие с восточного рынка работали и довольствовались небольшой зарплатой. Однако есть риск, что в будущем и у нас может создаться ситуация, как в Британии, когда рабочие места заполняют мигранты, отняв работу у местных жителей, при этом пользуясь действующими социальными благами. Протестуя против таких порядков, граждане Великобритании и проголосовали за выход из ЕС. Хотя уже сейчас, видя негативные экономические последствия такого шага, они проводят акции, собирают подписи с требованием пересмотреть результаты референдума.

На мой взгляд, решение демографических проблем нужно начинать с заботы о семьях, работающих и имеющих детей. Мы предлагали платить каждому ребенку пособие в размере доходов, поддерживаемых государством. Причем эта сумма должна выплачиваться всем семьям, имеющим детей. Сейчас говорят о сумме лишь в 30 евро.

Кроме того, надо стимулировать занятость людей. К сожалению, в регионах образовались социальные группы людей, длительное время не имеющих официальной работы, живущих на пособие, подрабатывающих случайными заработками и не стремящихся на официальный рынок труда. Они не платят налоги, тем самым не думая о будущем, об обеспечении в старости.

– Как вы оцениваете налоговую реформу? Занимающиеся бизнесом, особенно так называемые мелкие предприниматели, жалуются, что слишком часто меняются правила налоговой игры.

– Для налоговой системы важна стабильность. Но наше государство еще молодое, и приходится изменять налоговые правила. Пока, к сожалению, в налоговом законодательстве немало правил, которые могут трактоваться двояко. Если предприниматель видит брешь в налоговом законодательстве, он не преминет ею воспользоваться. Такова природа бизнеса. Тем более, что у нас в Литве малому бизнесу очень сложно конкурировать с крупными предпринимателями, которые агрессивно занимают весь потребительский рынок.

Сегодня у нас большое неравенство в доходах, так как мы можем выделить мало средств на социальные нужды из-за небольших объемов бюджетных поступлений и их распределения. Пока велика доля теневой экономики. Нецелесообразен и действующий порядок работы по патентам. Человек платит определенную сумму за патент, а налог с доходов не собирается.

– Периодически с новой силой разгораются дискуссии по поводу налогов на недвижимость, на транспортные средства. Планируются ли изменения по этим видам налогов?

– Сегодня работающие по трудовым договорам платят достаточно большие налоги: 42,7 проц. от общего заработка составляют налоговые отчисления. Это больше, чем средний показатель по ЕС. В Ирландии этот налог составляет 23,7 проц. Еврокомиссия рекомендует снизить налог на рабочую силу. Но казну нужно пополнять, поэтому и рассматривается вопрос налогообложения недвижимого имущества. Но это коснется лишь тех жителей, которые располагают более комфортным жильем. Те, кто живет в стандартных квартирах, дополнительный налог платить не будут.

Не планируется, по крайней мере, этим правительством, дополнительного налогообложения и на транспортные средства для личного пользования. Министерство финансов предложило ввести прогрессивный налог на имущество с тем, чтобы более обеспеченные жители платили большие налоги. Считаю это правильным шагом.

– Сейчас ведутся дискуссии по поводу декларирования ценных вещей стоимостью свыше 1500 евро. Насколько целесообразна такая мера, тем более учитывая очереди в налоговой инспекции?

– Принимая какое-либо решение, необходимо разработать и порядок его выполнения, рассмотреть возможные дополнительные затраты. Но вместе с тем хочу отметить, что экономика Литвы много потеряла из-за того, что не была введена система всеобщего декларирования имущества. Имеющие большие нелегальные доходы коррумпированные люди, работающие нелегально, пока еще могут обосновать наличие роскошных предметов, недвижимости, что, дескать, мне бабушка подарила. Проблему надо решать. Бюджет надо увеличивать. Нынешний бюджет не позволяет в должной мере финансировать социальную сферу.

– В Литве наблюдается огромный рост цен. В результате цены, тарифы становятся в Литве большими, чем в соседних странах, жители вынуждены увеличивать долю своего семейного бюджета на товары первой необходимости. Почему не удается уменьшить аппетиты торговых центров, прибыли банков, постоянно увеличивающих торговые наценки, сборы для рядовых потребителей?

– Необходимо регулирование каждого товарного сектора и сектора услуг, нужно следить за возможными злоупотреблениями. Но справедливости ради нужно сказать, что на рост цен оказало влияние повышение зарплат в частном секторе. Предприниматели переложили дополнительные затраты, связанные с увеличением зарплат работающим, на покупателей. Реальность такова, что даже новые торговые сети, приходящие в Литву, применяют более высокие наценки в торговых сетях, чем в других странах.

Приходится констатировать, что профсоюзы у нас слабы, а работодатели объединены, они активно отстаивают свои интересы, а интересы рабочего класса отстаивать некому.

– Появились публикации о возможном кризисе на рынке недвижимости в Скандинавских странах. А ведь в Литве работают скандинавские банки. Насколько в связи с этим защищены сегодня вклады населения, не полезет ли вновь государство в карман рядового жителя для спасения ситуации?

– Сейчас действует фонд страхования вкладов. Вклады жителей в объемах, предусмотренных законом, защищены. Как объявил Банк Литвы, ситуация на литовском рынке недвижимости отслеживается.

– Как вы относитесь к идее введения модели всеобщих социальных выплат в размере универсальных базовых доходов?

– Пока она не реальна для Литвы, так как для этого попросту нет свободных средств. Но безусловно, такие универсальные социальные выплаты дали бы определенную социальную уверенность, подтолкнули людей к созиданию, творчеству, может быть, и к легализации имеющихся доходов.

– В парламенте начинается обсуждение бюджета будущего года. Немало дискуссий в обществе вызывает вопрос увеличивающегося финансирования обороны, эффективности использования средств на эти цели. Может ли Литва позволить себе при нынешних социальных проблемах такой оборонный бюджет?

– Какие-то негативные ситуации, особенно по вопросам публичных закупок, случаются во всех сферах, в том числе и в оборонном ведомстве. Обстановка накаляется во всем мире. Не зря и ЕС планирует создать специальный фонд для финансирования обороны. Литва приняла на себя обязательства по выделению средств на оборону в размере 2 проц. от ВВП и должна их выполнять. Но я надеюсь, что в дальнейшем с увеличением бюджета мы сможем больше средств выделять на социальные нужды.

– Что ждет Литву после 2020 года, когда сократятся поступления европейских денег?

– Сейчас бюджет Литвы на пятую часть состоит из европейских денег. По мере того, как мы достигаем установленной минимальной границы ВВП на каждого жителя, уменьшается финансирование. После 2020 года будем получать значительно меньше средств, чем теперь. Поэтому важно эффективно и рационально использовать получаемые в эти годы европейские средства.

– Можно услышать, что другие министерства, организации предлагают интересные проекты, но их осуществление тонет в коридорах Министерства финансов. Какова его роль в формировании общей экономической политики?

– Считаю, что специалисты, работающие в этом министерстве, – одни из самых профессиональных, потому что там нет такой текучки, как в других министерствах, где лучшие специалисты уходят в частный сектор. Часто в обществе складывается впечатление, что работы, выполняемые этим министерством, носят лишь технический характер. Министр финансов должен быть не только профессионалом в своей сфере, но и политиком, не забывать, что за цифрами стоят люди, думать не только о бюджетных показателях, но и о реальных проектах, которые приносят пользу людям.

– Вы – заместитель председателя Социал-демократической партии Литвы. Преимущество партии было в ее предсказуемости, последовательности, стабильности. В чем причина происходящих бурных перемен в партии?

– Социал-демократическое движение – одно из старейших идеологических направлений в Европе. Но сейчас оно теряет позиции во всех странах. Особенно это почувствовалось после кризиса, когда люди увидели, что левое политическое движение (каким являются социал-демократы) не способно защитить их от влияния глобализации. У нас в Литве тоже стали популярны идеи неолиберализма. В начале 90-х годов мы верили в то, что рыночные отношения способны сами решить все проблемы и государству не нужно вмешиваться. Но реальность оказалась другой. Сейчас даже в период роста экономика у нас увеличивается расслоение общества, это значит, что более богатые присваивают себе больше средств. Так не должно быть. Нужно установить механизмы регулирования, перераспределения прибыли.

В нашей партии впервые демократическим путем избран новый лидер, который декларировал необходимость поиска настоящего социал-демократического пути развития. Но есть и такие члены партии, которые считают, что главное – это стабильность. Любые перемены, реформы создают напряженность, людям удобно работать по уже известным схемам. Мы считаем, что в Литве необходимо более активное развитие регионов, надо больше внимания уделять решению социальных проблем. Экономика должна работать на благо всех людей. Без решения «социального вопроса» экономическая система не будет устойчивой. Надеюсь, что литовские социал-демократы выберут эффективные пути развития.

– Благодарю за интервью.

Галина КУРБАНОВА

Досье Заместитель председателя Комитета по европейским делам Сейма Литвы Раса Будбяргите родилась в 1960 году в Плунге, в 1977 году закончила школу в Пренай, в 1983 году – юридический факультет Вильнюсского университета. В 1983-1985 годах работала заведующей общим отделом городского муниципалитета в Мариямполе, с 1985 года работала старшим консультантом в Министерстве социальной защиты и труда, затем занимала должности юриста, советника по вопросам права в различных государственных и частных учреждениях. В 1998-2000 гг. – вице-министр в Министерстве юстиции, с 2001 года заместитель секретаря, с 2002 года секретарь Министерства внутренних дел, в 2005-2010 гг. – государственный контролер, в 2010-2016 гг. представитель Литвы в Европейской палате аудита, в 2016 году – министр финансов Литвы. Член Социал-демократической партии. Замужем, муж – начальник юридического отдела Имущественного банка (Turto bankas), сын – студент.

Метки: N41 (1181) 12 октября, доходы, Интервью, кризис, Налоговая реформа, Раса Будбяргите, рост цен