Раскол общества практически привел наше государство в тупик

Мы стоим на перекрестке технологических перемен и глобальной экономики. На этом этапе перемен все могут быть победителями, но нам надо решить глубинные проблемы, которые сейчас игнорируем. Нам надо откровенно признать, что напряженность в литовском обществе нарастает, и эту эскалацию некоторые политики считают своей целью. Это тревожит, потому что напряженность и неспособность найти общий язык тормозят построение будущего нашего государства.

Нам надо говорить о том, что мы можем сделать для того, чтобы траектория нашего общего движения была успешной. И это мы должны делать сегодня, потому что фактор времени очень важен для необходимых перемен. Происходящие в мире технологические перемены не оставляют нам роскоши на раскачку и рассуждения, что нас это не коснется – на будущее нашего государства большое влияние оказывают царящая в мире неопределенность, технологические перемены и финансы ЕС. Сформировали ли мы свое общество, привели в порядок свою экономику так, чтобы могли выдержать такие перемены и наращивать потенциал государства? Это большой вопрос.

27 лет назад все мы боролись за свободу и независимость. И у каждого цели этой свободы были совершенно разными: одним эта свобода была нужна для созидания, другим – для совершенствования, третьим – для создания личного благополучия, еще кое-кому нужно было иметь прочный фундамент для построения своего государства и т. д. Это были те базовые основы, которые дали человеку возможность действовать. Тогда все мы хотели жить как скандинавы. У нас даже было такое языковое новообразование – «финляндизация». В 1990 году появилось и такое новообразование – литовский бизнесмен. Кто был в то время бизнесменами? Одна группа – те, кто в советские времена работал подпольно, другая – те, кто что-то приватизировал, третья – те, кто по собственной идее с нуля создавал свои предприятия, чтобы реализовать собственные творческие замыслы.

А как государство реагировало на этот зародившийся слой предпринимателей, на самого бизнесмена? Давайте вспомним, что в 1992 году сказала министр финансов Эльвира Кунявичене. Она очень четко сформулировала точку зрения государства на бизнес, который после этого становился на ноги и утверждался: «Бизнес представляет для нас интерес в той степени, в какой мы можем получить с него налоги». Ее высказывание задало тон точке зрения государства на предпринимателей, которые отдают свою энергию творчеству и создают свой продукт.

Разногласия и напряженность нарастали на протяжении всего периода независимости, как только появились первые предприниматели. Этот раскол между обществом и бизнесом имеет очень глубокие корни. Отрицательная точка зрения на бизнес основана на успехе и зависти. Часть общества уже превратила зависть в свою добродетель.

Отрицательной точки зрения придерживаются и представители литовской культуры. На встрече с представителями искусства прозвучала такая фраза: «Слова «предпринимательство», «бизнес», «делец», «прибыль» – это что-то нечистое, что-то такое нехорошее, к чему не хочется прикасаться». Это точка зрения патриархов нашей культуры и отношение их к тем, кто создает экономическую основу для всего общества.

Куда мы пришли с таким подходом? Сегодня никто не хочет идти в бизнес, и в Литве слишком мало людей в сфере предпринимательства. К сожалению, в бизнес не хочет идти и молодое поколение. Понятие добавленной стоимости становится чем-то неприличным и отрицательным. Мы забываем о том, что создание добавленной стоимости – будь то в науке или в искусстве – это то, что каждый из нас отдает нашему обществу. А в Литве в обществе формируется мнение, что благосостояние должно прийти в Литву в результате всеобщего передела или упасть с неба, а создавать его не надо. Такой подход ведет нас в тупик.

Нам надо признать, что в бизнесе, как и политике, и в обществе, есть разные люди. Когда меня спрашивают: «Почему бизнес не делится? Почему он такой грубый, несочувствующий?», то я всякий раз задаю вопрос – откуда в Литве взялся бизнес и даю четыре варианта ответа: с Марса, с Луны, из Аргентины, из Литвы. Да, бизнес пришел из того же общества, в котором живем все мы. Он является его отражением. Хотите узнать, каков бизнес? Встаньте перед зеркалом и посмотрите на себя, на все свои пороки, на свое понимание, на свое сочувствие, на свою любовь к ближнему.

Так и в жизни, но больше так уже нельзя – пришло время признать, кто мы такие, и посмотреть, что нас объединяет, а не разделяет. Давайте посмотрим, как бизнес реагировал на самый тяжелый для нас кризис 2008 года. Бизнес реорганизовал системы и оптимизировал работу предприятий. Руководители предприятий сами, засучив рукава, пошли работать вместе со всеми, чтобы справиться с заказами. А как реагировал наш общественный сектор? Мы все понимаем, что кризис – отличное время, чтобы оптимизировать существующую систему и сделать ее высокоэффективной. А мы реорганизовали бюрократический аппарат, который бы действовал сейчас эффективно и помогал людям в реализации его замыслов?

У нас такой государственный аппарат и бюрократ, который думает не о том, как придать человеку энергию и помочь ему строить будущее, он думает о своих категориях A16, B17, Ž18. Вы спросите, что это я тут перечисляю? Я перечисляю ступеньки их зарплат. Нам не надо А17, В18, нам нужны энергичные люди, которые хотели бы помочь творческому человеку запустить в жизнь свои идеи. Давайте задумаемся, до чего мы докатились? Мы даже на своей главной площади не можем памятник воздвигнуть. Благодаря A17, Ž18. Мы больше не соответствуем своим собственным законам.

Мы могли бы ничего не делать, но сейчас критическое время – мы находимся в вихре четвертой промышленной революции, и если общество не поймет эти изменения и какие перемены толкают мир вперед, то будущее нашего государства очень туманно. Наши предприятия нынче уже перестраиваются, чтобы выстоять в глобальной конкуренции. Эта конкуренция заставляет подтягиваться, инвестировать в технологии и в человеческие знания. Жаль, что наше общество далеко от осознания этих изменений. Даже в школах учителя мало знают, что такое эта четвертая промышленная революция. Если мы думаем, что на смену нам приходит поколение, которое достаточно образованно, которое обладает знаниями, которое способно созидать, то я могу смело утверждать, что пока еще этого не будет. И если мы не изменим программы образования и подготовки учителей, то мы не продвинемся вперед.

Что нам нужно делать? Мы наконец должны начать ГОВОРИТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, общество должно искать общие точки соприкосновения. Просто необходима общая работа. Я уже не раз цитировал бывшего министра финансов Швеции Пэра Нудера, который говорит, что шведское правительство должно работать так, чтобы как можно больше людей могло осознать, что такое творческий подход, раскрепощенная творческая сила, и поощрять людей идти в бизнес, помогать им в устранении бюрократических препятствий. Если мы говорим о Швеции и хотим быть такими, как шведы, то мы должны понять, что шведское общество – крепкое, образованное и каждый его член намечает свой путь в будущее, чего действительно не делаем мы.

В Литве создается классический драматический треугольник: общество – бизнес – политики. Для некоторых политиков это стало целью. Нам надо это разрушить – мы должны больше говорить, мы должны формировать ответственных людей. Когда говоришь с людьми, то становится ясно, что они не видят никакой связи между тем, что они вкладывают в свое государство, и тем, что они получают от этого. Они не понимают, как их вклад в свое собственное совершенствование, их самостоятельная деятельность и принимаемые решения сказываются на них самих. Молодежь видит, что сколько ни старайся, это не обеспечит им достойную старость. Поэтому они и согласны получать зарплату «в конвертах», потому что хотят жить здесь и сейчас. Они видят, что уплаченные ими налоги никак не связаны с тем, что они получат в будущем. Можем ли мы это изменить? Я убежден, что можем.

Наконец, мы должны признать конфликт в обществе, что этот драматический треугольник существует, и мы должны найти выход из него. Бизнес сделал первый шаг и открыт для диалога. И в этой ситуации хочу напомнить всем нам присягу Пятраса Вилейшиса: «Господа, давайте трудиться, трудиться только на ниве культуры и экономики, когда все это приумножится, то и политика появится сама собой».

Робертас ДАРГИС, президент конфедерации промышленников Литвы

Метки: N50 (1190) 14 декабря, бюрократия, Мнение, Общество, Робертас Даргис, экономика