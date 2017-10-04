Раскол в Вильнюсском горсовете

Либералы в столичном самоуправлении решили не продолжать работу в коалиции с консерваторами и обещают информировать о новом большинстве.

Либеральное движение в своем сообщении отмечает, что такое решение было принято в понедельник на заседании фракции либералов в Совете самоуправления города Вильнюса и на заседании членов президиума Вильнюсского отделения этой партии.

«С целью повышения оперативности принятия решений и их эффективности в Вильнюсе останавливается сотрудничество с фракцией консерваторов», – говорится в сообщении.

Мэр Вильнюса, лидер либералов Ремигиюс Шимашюс сообщил BNS, что переговоры о новой коалиции ведутся с коалицией Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) и Альянса русских, у которых десять членов в горсовете, а также с тремя представителями партии «Порядок и справедливость», которые работают в оппозиции, но официально не уходили из коалиции.

Р. Шимашюс заверил, что решение «зрело несколько месяцев», в совете из-за сопротивления консерваторов приходилось работать в условиях «коалиции меньшинства».

Глава фракции «Союза Отечества» – Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) в Вильнюсском горсовете, вице-мэр Валдас Бянкунскас связал решение либералов с выдвинутыми против партии подозрениями правоохранительных органов.

«Очевидно, что выдвигаемые нами требования прозрачности уже некоторое время создавали много неудобств как Р. Шимашюсу, так и либералам, еще больше неудобств возникло, когда были предъявлены официальные подозрения партии», – сказал он. Староста фракции партии «Порядок и справедливость» Гядиминас Рудженис заверил BNS, что пока с либералами ведутся беседы, а не переговоры.

Сейчас правящая коалиция в мэрии литовской столицы состоит из 31 политика: 15 либералов, 8 консерваторов, несколько членов есть у социал-демократов и «Списка Литвы». Всего в горсовете 51 член.

Формально в оппозиции находятся три представителя партии «Порядок и справедливость» и покинувший либеральную фракцию британец Марк Адам Харольд, до сих пор в оппозиции также были десять представителей коалиции ИАПЛ и Альянса русских, шесть возглавляемых экс-мэром Артурасом Зуокасом политиков Союза свободы Литвы (либералов).

После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс прилюдно назвал фракцию консерваторов «якорем», который тормозит движение лайнера «Вильнюс», представитель консерваторов Андрюс Кубилюс прояснил, кто стоит за успехом Вильнюса. На своей странице в Facebook он поделился несколькими мыслями, которые «озвучил Ремигиюс Шимашюс, выбрасывая консерваторов из правящей коалиции».

Во-первых, пишет политик, о том, что теперь Шимашюсу «нужна команда, которая не буксует, а успевает за темпом, предложенным либералами». В то время как консерваторы для либералов были теми, с кем «движение вперед становилась похожим на плавание на корабле с выброшенным якорем».

Далее Кубилюс приводит слова Шимашюса о самых важных его заслугах как мэра Вильнюса.

«Поэтому вместо нескольких новых мест в детских садах ежегодно их создаем тысячи. Цены на тепло и воду уменьшаем не в центах, в евро. Долг Вильнюса уменьшили не на тысячи, а на 105 миллионов евро», — приводит Кубилюс высказывания Шимашюса, сказанные порталу 15min.lt.

Кубилюс отмечает, что совсем неясно, почему именно этими достижениями хвалится мэр. «Насколько понимаю, за образование и детсады до сих пор в самоуправлении были ответственными консерваторы и вице-мэр консерваторов Валдас Бянкунскас, за цены на электроэнергию и тепло — также консерваторы и Валдас Бянкунскас», — пишет Кубилюс.

По словам консерватора, долг Вильнюса уменьшился не потому, что мэр Шимашюс и все самоуправление что-то сэкономили, а потому, что после решения Конституционного суда правительство и Сейм увеличили процент доходов для Вильнюсского самоуправления.

«Остаются только тарифы на воду, но здесь заслуга Айдаса Игнатавичюса и Дарюса Недзинскаса (бывших руководителей компнии Vilniaus vandenys), для которых методы руководства мэрии оказались неприемлемыми, и они уволились», — отмечает Кубилюс.

Политик отмечает, что мэр хвалится темпом тех работ, за которые ответственность несли консерваторы.

«И я могу этому радоваться. А есть ли какие-нибудь заслуги либералов, которым мэр хотел бы порадоваться, — из слов мэра остается неясно», — делает вывод Кубилюс. – А может быть, на самом деле «проблемы в Вильнюсе с рулевым корабля, а вовсе не с якорем?»

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, горсовет, консерваторы, либералы, Ремигиюс Шимашюс