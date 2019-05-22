Раскрыта международная вооруженная группировка (видео)

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Литовская полиция в среду сообщила, что участвовала в раскрытии международной вооруженной группировки из 22 человек, которая подозревается в убийстве каунасца Деймантаса Бугавичюса, контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег.

«Лица подозреваются в организации и исполнении этого убийства. Также подозреваются в незаконном распоряжении и контрабанде огнестрельным оружием, наркотическими веществами, и отмывании денег», — сказал журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

В раскрытии группировки участвовали правоохранители Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании.

Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка.

В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании.

Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, алмазы, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили.

Также было найдено примерно четыре с половиной тонны наркотиков, таких, как кокаин или гашиш, сигареты.

Как сообщает Европол, группировка доставляла наркотики и сигареты в Соединенное Королевство, а незаконно заработанные деньги отмывала в Польше и инвестировала их в недвижимость в Испании и других странах.

Полиция подозревает, что группировка отмыла через валютные обменники в 2017 – 2019 годах около 680 млн евро.

Л. Пярнавас сказал, что именно расследование убийства Д. Бугавичюса позволило раскрыть группировку.

Д. Бугавичюс был застрелен в своем собственном автомобиле Mercedes-Benz 6 ноября 2015 года около полуночи в Каунасе.

Правоохрана объявила, что задержала подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года, среди них — два гражданина Эстонии. В среду полиция сообщила, что это были исполнители убийства, а теперь задержаны и заказчики.

Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сказал, что группировка не была традиционной.

«Современная организованная преступность уже не та традиционная. Члены группировок мигрируют из одной группировки в другую», — сказал Р. Кишкис.

Операция по задержанию проводилась 15 – 16 мая. За участие в преступном объединении грозит лишение свободы пожизненно.

Следствие шло более трех лет.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые пользовались средствами контрразведки и контрнаблюдения. Чтобы не привлекать внимания правоохраны, использовали устройства для шифрования сообщений, .

Д. Бугавичюс был известен полиции, ранее он был судим. СМИ сообщили, что он был связан с одной из литовских преступных банд.

BNS