Распределение после вузов, или Назад в СССР

Инициатива нового правительства распределять студентов после окончания вузов на работу в самоуправления страны сама по себе неплохая, но распространить это на всех студентов в демократическом государстве – это трудно представляемая практика, идущая вразрез с нашей Конституцией.

Министр образования и премьер говорят, что студенты, «получившие» бесплатную учебу от государства, должны за это отработать, дескать, государство инвестировало в его образование, поэтому логично требовать от него «вернуть» долг. Статья 41 Конституции гласит, что «хорошо успевающим гражданам в государственных высших учебных заведениях гарантируется бесплатное обучение». Я не думаю, что для этого нужно разъяснение Конституционного суда, что термин «бесплатное» то и означает – бесплатное, без каких-либо сносок и дополнительных условий.

И действительно ли государство в этом случае что-то дает? Откуда у этого государства деньги? Это налоги, уплаченные родителями тех же студентов: они для того и платят налоги, чтобы государство на эти деньги могло организовать обучение их детей.

Отлично понимаю поднимаемую проблему: в регионах не хватает молодых людей, специалистов некоторых сфер, но каким образом должно быть организовано распределение, скорее всего, не представляют даже авторы этой идеи. Я еще понял бы, если бы речь шла, например, о медиках или учителях: больницы и школы принадлежат государству, поэтому оно может создать условие принимать туда людей, сразу предусмотреть, какая у них будет зарплата и т. д. Однако как правительство намеревается трудоустраивать юристов, управленцев, инженеров, программистов, актеров и людей других профессий? Назначить на работу в частные учреждения власть не может, далеко не в каждом самоуправлении найдется работа для специалистов всех профессий, да и мы и сами знаем, какова будет эффективность работы, если мотивации у людей – ноль. И что будет, если работа будущего специалиста не удовлетворит больницу, школу или самоуправление? Все равно там должны будут его содержать 3-4 года, потому что уволить будет невозможно.

Далеко не последним был бы и вопрос зарплаты: сколько будут платить назначенным в регионы? Конкурентоспособную зарплату по его профессии? Как предусмотреть эту зарплату на несколько лет? Ведь договоренность о его назначении должна быть подписана перед началом учебы в вузе, а учеба длится по крайней мере 4 года. Как предвидеть, какая зарплата будет конкурентоспособной через 7 лет от сегодняшнего дня – это не скажут даже самые лучшие экономисты. Если поступивших на бесплатную учебу студентов «заманивать» минимальной или условно низкой зарплатой – то это будет абсолютно несправедливо по отношению к их способностям. Ведь на бесплатные места поступают самые способные выпускники школ. Они имеют большие возможности трудоустроиться после вуза, получить лучшую зарплату и платить больше налогов. Неужто мы хотим отнять у них это?

И если все-таки мы пойдем по пути распределения выпускников вузов, то может быть, можно говорить о специальных предложениях тем, кто не получил бесплатного места. Правительство может предложить оплатить учебу в вузе, однако после этого придется поехать на работу в регион. Теоретически такая договоренность могла заключаться, но только по доброй воле студента, а не по принуждению.

Нехватка молодых людей и специалистов должна решаться другими способами: вместо того, чтобы правительство и Министерство образования и науки тратили энергию, время и деньги на создание системы распределения, лучше эти средства направить на поощрение других форм: предлагать гарантированную работу только что окончившим учебу в регионах, если надо, к предложению приложить не только описание рабочего места и предлагаемую зарплату, но и помощь в приобретении или аренде жилья, но никоим образом не применять принуждения, потому что – говорю еще раз – бесплатную учебу хорошо успевающим гарантирует наша Конституция.

Как действовала система распределения, многие из нас знают и помнят, однако разница с советскими временами в том, что тогда все предприятия принадлежали государству, поэтому у него были все возможности и инструменты для создания дополнительных рабочих мест, выплаты зарплат, обеспечение жильем и т. д. А чем закончились такие социальные эксперименты в СССР, мы тоже знаем – совершенно неэффективной работой и распадом экономики.

Уважаемые Саулюс Сквярнялис и Юргита Пятраускене, неужто вы еще раз хотите убедиться в том, что мотивированный человек для регионов и будущего Литвы намного значимее, чем работающий по принуждению? Ищите других путей для стимулирования такой мотивации, а пока будете искать – оставьте в покое Конституцию Литвы и будущее молодых людей.

Валентинас МАЗУРОНИС, член Европарламента

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Валентинас Мазуронис, вузы, Мнение, распределение, СССР, студенты