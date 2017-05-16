Распространение WannaCry в Литве остановилось

Распространение попавшего в тысячи компьютеров во всем мире вируса WannaCry, который кодирует данные, в Литве остановилось, однако эксперты предупреждают, что хакеры могут искать новые способы продолжить кибернетическую атаку огромного масштаба.

По данным вторника, вирус в Литве предварительно затронул 105 адресатов. Таким же было заражение вирусом и в понедельник.

“Новых случаев заражения, новых бед мы в Литве пока не видим, потому что это связано с ситуацией в мире, что деятельность вируса была несколько заморожена”, – сказал BNS во вторник директор Департамента безопасности сетей и информации Службы регулирования связи (СРС) Ритис Райнис.

По его словам, распространение вируса в мире приостановили английские специалисты информационных технологий: “Но эта ситуация может быть временной, потому что сейчас специалисты ожидают модификации вируса”.

Специалист сказал, что среди пострадавших адресатов в Литве нет объектов государственного значения или других особо важных систем.

Вирус WannaCry распространялся в компьютерах во всем мире с минувшей пятницы.

BNS

Метки: WannaCry, Литва