Расширение литовских торговых центров продолжается: планируются десятки новых магазинов

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Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов — таким ожидается 2019 год в торговом секторе Литвы, пишет портал delfi.lt.

В 2019 году торговая сеть Norfa планирует открыть 10 новых торговых центров, в которые намечается инвестировать около 15 млн евро.

Торговая сеть Iki уже наметила стратегию на два года — открыть 20 новых магазинов и реконструировать 50 уже имеющихся.

Maxima grupe немного раньше сообщила, что в следующем году планирует открыть 120–140 новых магазинов, инвестировать в развитие и обновление сети в следующем году планируется не менее 100 млн евро. Правда, большая часть инвестиций и магазинов будет в Польше. Конкретизировать планы в Литве группа отказалась, сославшись на коммерческую тайну.

Менеджер по оперативной деятельности в странах Балтии пришедшей в Литву в конце 2017 года торговой сети Pepco Александр Чикаидзе говорит, что в 2019 году планируется открыть 40 магазинов в странах Балтии.

BNS