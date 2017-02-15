Расширение вещания на русском – не пропаганда

Американское агентство иновещания не считает пропагандой многомилионное расширение своей работы на русском языке в России и странах бывшего СССР.

Такое мнение высказал РИА Новости глава Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг, комментируя начатые еще при Бараке Обаме проекты развития русскоязычного вещания, в частности запуск за 22 миллиона долларов круглосуточного канала «Настоящее время».

BBG — правительственное агентство США по иновещанию с годовым бюджетом 778 миллионов долларов. Его состав, среди членов которого — госсекретарь США, формирует президент, а утверждает сенат. Заявленная задача BBG – «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран». Совместный проект американских государственных СМИ «Голос Америки» и «Радио Свобода» под названием «Настоящее время» был запущен администрацией Обамы более двух лет назад на фоне обострения российско-американских отношений после госпереворота на Украине и официально презентован публике в Атлантическом совете в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа пока не высказала своего отношения к этой инициативе.

Сайт BBG сообщает, что цели «Настоящего времени» — «предоставить аудитории альтернативу контролируемым Москвой СМИ и возможность противопоставить дезинформации реальность». На презентации руководители проекта сообщили, что помимо России и бывших советских республик он будет направлен и на русскоязычную аудиторию таких стран, как Германия и Израиль.

Лансинг заявил РИА Новости, что США не находятся с Россией в состоянии «информационной войны», а стараются «рассказывать правду». При этом на самой презентации в качестве задачи агентства он назвал «большую нацеленность на ключевые стратегические для внешней политики США регионы, включая Россию и страны ее периферии, Китай и страны его периферии, Иран, Кубу». А сам проект «Настоящее время» глава американского иновещания назвал «профессиональной журналистикой для тех, кто хочет расширить выбор в медиапространстве, где доминирует и правит Кремль, дезинформация и пропаганда».

Лансинг не считает, что, расширяя вещание на русском языке и запуская круглосуточную работу канала «Настоящее время», Вашингтон пытается противостоять «российской пропаганде», к чему регулярно призывают многие американские политики.

«Не думаю, что мы должны противостоять чему-то. Думаю, мы должны заниматься профессиональной, независимой журналистикой… Это то, что мы делаем на протяжении 75 лет, и теперь мы расширяем наши усилия (в вещании) на русском языке, но наша миссия состоит в том же», — сказал высокопоставленный чиновник.

Согласно информации на сайте телеканала, «Настоящее время» – это 24-часовое телевизионное и интернет-вещание, ориентированное на русскоязычную аудиторию в России, странах Центральной и Восточной Европы, а также по всему миру. «Настоящее время» – совместный медиапроект «Радио Свобода / Свободная Европа» и «Голоса Америки». Он стартовал в 2014 году с одноименной телепередачи, а вещание канала началось в октябре 2016 года. Редакция находится в Праге, журналисты работают в России, Украине, Азербайджане, Грузии, Киргизии и других странах, всего же в проекте, на который выделено 22 миллиона долларов из бюджета США, задействовано около ста человек.

Для распространения программ «Настоящего времени» создана сеть из 32 кабельных каналов на Украине, в Грузии, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Германии и Израиле. Прямое видеовещание доступно для более чем 7 миллионов абонентов 36 спутниковых, кабельных и других сетей. Вещание также осуществляется посредством нескольких цифровых платформ, которыми ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек, а также через спутник, сигнал которого доступен для 135 миллионов семей – от Исландии до Турции.

«Голос Америки» и радио «Свобода», которые совместно запустили проект, финансируются конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания. Свою деятельность они начали еще в годы «холодной войны» с вещания на СССР (1948) и другие страны социалистического лагеря (1950).

Усилия правительства США «рассказывать правду» проходят одновременно с инициативами некоторых членов конгресса по борьбе с «российской пропагандой». По данным ряда СМИ, для этих целей предлагается задействовать так называемый «Глобальный центр взаимодействия», созданный некоторое время назад для борьбы с пропагандой группировки «Исламское государство».

Инф. «ЛК»

Метки: BBG, N7 (1147) 16 февраля, Джон Лансинг, Настоящее время, пропаганда, РИА Новости, Россия