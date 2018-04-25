Расследование продолжается

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Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) попросит интернет-сайт Youtube изъять запись телевизионной программы «Россия 24», в которой содержится клевета на литовских партизан, боровшихся с советской властью.

Как сообщил информационному агентству BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс, это решение комиссия приняла, рассмотрев обращение консерваторов Лауринаса Кащюнаса и Аудронюса Ажубалиса.

М. Мартишюс отметил, что расследование по упоминаемой депутатами передаче не было начато, поскольку материал не предназначался литовской аудитории, а был помещен на сайте Youtube.

«Сайт Youtube не попадает в наше регуляционное поле. Но комиссия как юридическое лицо, скорее всего, обратится к Youtube с просьбой изъять эти материалы», – сказал М. Мартишюс.

В упомянутом телерепортаже программы новостей показывается церемония вручения Премии свободы партизанам, говорится, что они «боролись на стороне Гитлера», говорится, что они убили «тысячи мирных жителей».

Как утверждает М. Мартишюс, комиссия нашла и другой материал канала «Россия 24», упоминаемый в жалобах, он также был показан 13 января.

«Было решено начать расследование по поводу этой распространенной информации: перевести ее, оценить исторически. Эта информация связана с событиями 13 января (1991 года) и с партизанами. Есть один эпизод, который может быть оценен как нарушающий законы и вызывающий угрозу», – сказал он.

Это уже второе расследование в связи распространяемой «Россией 24» информацией. Ранее М. Мартишюс сообщал, что расследование уже было в прошлом году, когда оценивалась информация, которая могла подстрекать к войне и ненависти.

ЛКТРВ также решила начать расследование по поводу еще одного канала – ПБK Lietuva. В окончательной жалобе говорится, что в новостной передаче «Время» содержалась информация, оскорбляющая и принижающая участников событий 13 января 1991 года.

Комиссия планирует пригласить представителей ПБК для объяснений.

«Решения будут зависеть от их объяснений», – сказал глава комиссии.

Национальные и европейские правовые акты предусматривают различные процедуры в отношении каналов, зарегистрированных в государствах ЕС и в третьих странах.

Информация «ЛК», BNS