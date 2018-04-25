Расследованием нового загадочного отравления под Солсбери занялась контртеррористическая полиция

Контртеррористическое подразделение британской полиции присоединилось к расследованию нового инцидента с отравлением в графстве Уилтшир, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Лондона. Британский премьер-министр Тереза Мэй подходит «со всей серьезностью» к инциденту в Эймсбери, сообщил в среду журналистам представителя главы правительства.

Ранее стало известно, что в минувшую субботу, 30 июня, мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания в своем доме на улице Магглтон-роуд в городе Эймсбери, расположенном в 10 км к северу от Солсбери. Их доставили в больницу Солсбери. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии. Первоначально предполагалось, что эти люди пострадали от наркотиков, приняв кокаин или героин. Но сейчас полиция подозревает, что пострадавшие подверглись воздействию неизвестного отравляющего вещества.

Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в полиции, образцы с предполагаемым отравляющим веществом уже направлены на анализ в военную лабораторию в соседнем Портон-Дауне. Напомним, специалисты именно этой лаборатории оперативно установили, что в начале марта в Солсбери экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, предположительно семейства «Новичок».

Между тем представитель полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон заявил, что пока нет оснований полагать, что новый инцидент как-то связан с отравлением Скрипалей, передает BBC. Делать утверждения о том, что новое отправление носит криминальный характер, полиция тоже пока не берется.

По данным The Independent, полиция оцепила несколько районов в Эймсбери, которые, по словам очевидцев, посещали за несколько часов до отравления неназванные мужчина и женщина. Например, в то время они были в местной баптистской церкви.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия. По данным Великобритании, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Предполагалось, что речь идет о веществе под названием «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. В Москве все обвинения отвергли.

Тогда помимо Скрипалей на отравления разной степени тяжести пожаловались еще несколько десятков жителей Солсбери. The Independent сейчас пишет, что таковых было около 40 человек, ранее британский премьер Тереза Мэй говорила, что их могло быть гораздо больше.

В ходе расследования инцидента со Скрипалями полиция оцепляла места в городе, которые посещали отец и дочь. В частности, был закрыт ресторан Zizzi, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипали. Сообщалось, что в заведении были обнаружены следы нервно-паралитического яда. Также были оцеплены дом Скрипаля, паб Bishop’s Mill и скамейка в парке, где были обнаружены отец и дочь. Очистка Солсбери от следов мартовского инцидента продолжается до сих пор.

22 июня Солсбери посетил принц Чарльз — СМИ объяснили, что таким образом власти страны хотели продемонстрировать, что город уже безопасен для туристов.

NEWSru.com